﻿Hanse Outlets bei Rostock: Noch in diesem Jahr eröffnen drei neue Geschäfte

In die Hanse Outlets in Broderstorf vor den Toren Rostocks ziehen noch in diesem Jahr weitere prominente Namen ein. Das Einkaufscenter ist ein bekanntes Ziel für Schnäppchenjäger. 2023 soll eine Reihe weiterer Geschäfte folgen.

Mehr als 20 Geschäfte finden Kunden in den Hanse Outlets in Broderstorf.

Broderstorf. Brandneue Sneakers, modische Jacken oder feinste Schokolade aus erster Hand gibt es in den Hanse Outlets in Broderstorf bei Rostock. Vor allem die Sachen des Sportartikelherstellers Nike, die Jeans von Mustang oder die Pralinés des Premiumherstellers Lindt sind bei den Kunden des Centers kurz hinter der Stadtgrenze beliebt. Und noch in diesem Jahr sollen gleich drei weitere Geschäfte hinzukommen.

So soll bereits am 29. September ein neuer Camp-David-Store eröffnen, in dem auch Damenbekleidung der Marke Soccx angeboten wird. Das kündigt Hanse Outlets auf seiner Webseite an. Nur wenig später werde zudem ein Adidas-Geschäft den Betrieb aufnehmen, in dem auf rund 1000 Quadratmetern Sport- und Trainingskleidung sowie eine eigene Abteilung für Fußball zu finden sein werden. Auch die Linien Original Styles sowie Streetwear werde es laut Angaben des Centers in dem neuen Laden geben. Der Eröffnungstermin ist für den 13. Oktober angesetzt.

Mehr als 20 Geschäfte bekannter Marken

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll laut Angaben eines Sprechers ein Outlet-Store der Marke Eterna das Angebot für Kunden erweitern. Der Hersteller mit Sitz in Passau bezeichnet sich selbst als führend auf dem Gebiet der Herrenhemden und Damenblusen. Die Eröffnung werde voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November gefeiert, ein genauer Termin stehe jedoch noch nicht fest, hieß es.

Die Hanse Outlets wurde 2017 auf dem Gelände zwischen A 19 und B 110 eröffnet. Es verfügt laut Unternehmensangaben insgesamt über eine Fläche von rund 10 000 Quadratmetern. Erst zu Beginn des vergangenen Jahres hatten sich der Outdoor-Händler Globetrotter und das Restaurant „Johans!“ in dem Center im Handelspark zwischen Neu Roggentin und Neuendorf angesiedelt. Damals galt das neue Geschäft des Outdoor-Ausrüsters mit 3200 Quadratmetern als das größte Outlet des Hamburger Unternehmens in Deutschland.

Weitere Neueröffnungen in 2023 geplant

Durch einige Umstrukturierungen innerhalb der Hanse Outlets werde der Globetrotter-Markt, der 2021 die komplette Fläche der zuvor dort firmierenden Thomas-Philipps-Filiale eingenommen hatte, im kommenden Jahr wie geplant etwas komprimiert, wie es seitens des Centers hieß. Demnach werden auch im kommenden Jahr weitere neue Geschäfte hinzukommen. Welche das sein werden, könne zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht benannt werden.

Inklusive der noch in diesem Jahr hinzukommenden neuen Geschäfte befinden sich in den Hanse Outlets in Broderstorf bei Rostock etwa 20 verschiedene Stores bekannter Marken, darunter Bahlsen, Camel Active, Jack & Jones, Lacoste, Marc O’Polo und Vero Moda/Only. Durch den Direktverkauf bieten sie ihre Waren bis zu 70 Prozent günstiger an als in großen Warenhäusern. Die Läden sind montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.