Normalerweise sieht man an der Warnemünder Mole vor allem Fischkutter, Frachtschiffe und Fähren. Das ändert sich jetzt: Die ersten Teilnehmerschiffe der Hanse Sail trudeln ein. Ein toller Blickfang für Warnemünde-Urlauber.

Rostock-Warnemünde. Die Hanse Sail ist der unangefochtene Saisonhöhepunkt in Rostock und Warnemünde. Das Großseglertreffen wird zwar erst am 11. August offiziell eröffnet, doch es wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Am Donnerstag ist mit dem niederländischen Dreimast-Schoner „Minerva“ der erste Traditionssegler im Stadthafen eingelaufen.

Und das Gute für Warnemünde-Besucher: Sie sitzen dort in der ersten Reihe. Denn jedes Schiff, das in den Stadthafen will, muss zuvor die Molen des Ostseebades passieren.