Wer ist eigentlich unterwegs in den frühen Morgenstunden auf der Hanse Sail, wenn die Besucher längst wieder in den Betten liegen? OZ-Reporter Michael Meyer hat auf seiner Stippvisite im Rostocker Stadthafen nordisch freundliche Menschen getroffen – und einen beseelten Skipper.

Rostock. Der Sound der Hanse Sail im Morgengrauen: leises Brummen der Schiffsaggregate, Wellen plätschern gegen Boote, Möwen kreischen. Ein Laubbläser bläst Zigarettenkippen vom Asphalt, Jörg Fuchs fährt mit der kleinen Kehrmaschine, die vor sich hin wummert, an der Kaikante entlang. Aus dem Seitenfenster des Kleinlasters von Sven Hakansson (60) dudelt, kaum hörbar, Gerry Rafferty – „Baker Street“. NDR-Frühstücksradio.

Schnapsleichen – Nö! Knutschende Pärchen – Jau!

Der Sound der Hanse Sail, wenn sie erwacht, so zwischen vier und acht Uhr, er ist ein besonderer. Für Romantiker und Menschen, denen es zuweilen lieber ist, allein zu sein, oder die den Sonnenaufgang mögen – optisch und akustisch. Jeder Sonnenaufgang hat auch eine Akustik, eine kaum hörbare.

Und er ist gemacht für all jene, dieser Sound, die hinter den Kulissen wirbeln, wenn die letzten Gäste längst ins Bett getorkelt sind, lange bevor der nächste Besucheransturm losfegt. An der Kaikante der Haedgehalbinsel zwischen Riesenrad und dem vertäuten Partyschiff „Koi“ findet sich zu dieser speziellen blauen Stunde auch ein spezielles Personal ein, das sich kennt, und relativ schweigend, aber nordisch freundlich seinen Jobs nachgeht. Zwei Security Wachleute ziehen ihre Runde mit Hund, nicken zum Gruß. Schnapsleichen gefunden? Nö! Knutschende Pärchen gesehen? Jau!

Herrchen mit Hunden auf Gassirunden zwischen Autoscooter „Hot Wheels“ und Bauernhandbrot, Joggerin Kati läuft locker vorbei an den frischen Mutzen, aus der anderen Richtung kommt Jürgen, dem man ansieht, dass er das Joggen noch nicht so lange betreibt, mit Crêpes und „Rocardi Drink“ im Rücken. Frühe Schiffegucker kommen mit Kameras – Schiffe vor Sonnenaufgang, immer ein Hingucker.

Wachmann Peter Helmut sitzt auf Bühne Zwei. Nix zu tun? „Ich bewach’ hier die Technik, Mann.“ Aus Gerry Rafferty ist bei ihm Smokie geworden: „If You Think You Know How To Love Me . . .“ Tja, Lead The Way – Peter Helmut wird auch gleich vorangehen. Richtung Koje in der Südstadt.

Die Schicht begann um 22 Uhr. Er ist reif fürs Bett. Das Radio wechselt gerad auf Hoffmann & Hoffmann (1979): „Himbeereis zum Frühstück, Rock’n’Roll im Fahrstuhl. Ja wir beide waren...“ Hoffnungslos und verrückt, schon klar, aber wenn das kein Grund zum Gehen ist...

René Weilandt (50) fährt mit seinem Einsatzwagen von der Stadtentsorgung vor. 28 Mitarbeiter hat er an den Hanse Sail-Tagen im Stadthafen und in Warnemünde unter Wind. Vier kleine Kehrmaschinen, drei große Kehrlaster, ein Müllwagen und zwei Container für die Pressen sind on the road.

Wenn das Team nach der Sail die orangefarbenen Blaumänner in die Spinde hängt, werden um die 30 Tonnen Müll aus dem Stadthafen und Warnemünde in der Deponie Parkentin entsorgt sein. Früher, vor der Einführung des Becherpfands, waren das noch 50 Tonnen. Für Weilandt eine der sinnvollsten Regelungen überhaupt. „Früher bist du hier knöchelhoch durch den Plastikmüll gewatet, der dann schon bei leichtem Wind ins Hafenbecken geweht wurde.“

Heute geht’s. „Heute ist Generalprobe für morgen.“ Die Nacht auf Sonntag sei traditionell die wildeste. Weilandt kann das beurteilen, es ist seine 26. Hanse Sail. Er hat mal als Kraftfahrer bei der Stadtentsorgung begonnen, jetzt leitet er das Team.

Sven Hakansson dreht mit dem Kehrlaster seine Runden. Direkt an die Kaikante oder zwischen die Buden kann er nicht fahren. Dort fegen Peter Rohde (49) und Eckard Langosch (57) ganz old school mit Besen den Müll aus den Ecken. Hakansson kehrt auf. „Jede Kippe kriegst nicht weg“, sagt er. „Aber nach der Hanse Sail ist der Stadthafen so sauber wie das ganze Jahr nicht.“

31. Hanse Sail Die 31. Ausgabe der Rostocker Hanse Sail läuft vom 11. bis 14. August in Rostock und Warnemünde. Erwartet werden hunderttausende Besucher, die über die Flaniermeilen im Stadthafen und in Warnemünde und an Bord der mehr als 100 Schiffe mitfeiern. Höhepunkt ist das Feuerwerk im Rostocker Stadthafen. Die OZ ist live dabei, wenn gegen 22 Uhr die Raketen aufsteigen. Besondere Corona-Regeln gibt es in diesem Jahr nicht. Am Sonntag, 14. August, ist die Hanse Sail von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stars unter den Großseglern sind in diesem Jahr das Deutsche Segelschulschiff „Gorch Fock“, der polnische Großsegler „Dar Mlodziezy“, die Bark „Artemis“, der 3-Mast-Schoner „Minerva“oder der Haikutter „Hansine“ sowie als Motorschiffe das Partyschiff „Koi“ und der Eisbrecher „Stettin“. Die 32. Hanse Sail ist für den 10. bis 13. August 2023 geplant.

Es ist ihr Job, der eben nur gesehen wird, wenn er mal nicht gemacht wird. Das gilt auch für Zulieferer. Wolfgang Holtz (62) aus Wahrstorf bei Rostock bringt mit seinem Laster, auf dem „Obst Basti“ steht, um 6.47 Uhr Obst und Gemüse in den Stadthafen. Acht Stiegen Erdbeeren für die Piraten Bar. „Pack ma mit an, dann kannste auch ein Foto machen.“ Er ist in Eile. Tomaten und Gurken müssen noch als Nachschlag zum Baguettestand. „Ich mach’ das jetzt seit über 30 Jahren. Ich war von Anfang an dabei“, sagt er.

Wolfgang Holtz (62) von „Obst Basti“ liefert frische Erdbeeren für die Piraten Bar in den Stadthafen. © Quelle: Martin Börner

Auch Heike und Holger Kentzler (beide 53) sind Hanse Sail-Urgesteine. Sie liefern Brötchen, Baguettes, Blechkuchen für die „Pippilotta“. Abgerechnet wird mit Renate Holm (76) von der „Ryvar“ aus Flensburg. Die ist gerad’ mal zehn Minuten wach. Ihr Schiff ist direkt an der Kaikante vertäut. Da latschen alle nachts noch rüber. Da machst kein Auge zu, bevor nicht der letzte Gast außenbords ist vom Dreierpäckchen.

Frische Brötchen, Baguettes und Blechkuchen liefern Heike und Holger Kentzler (beide 53) von der Bäckerei Kentzler im Rostocker Stadthafen für die Crew der „Pippilotta“ an. © Quelle: Martin Börner

Und nu’? „Mach hinne, mein Kaffeewasser kocht“, lacht sie. Der dritte Sailtag steht an. Aufgewacht, Sonne lacht.

Skipper sagt: „So lieb ich das!“

Ganz sutsche geht’s noch auf der „Oban“ aus den Niederlanden zu. Alles schläft, einer wacht. Skipper Olaf Broekstra sitzt der frühen Sonne zugewandt an Steuerbordseite seines alten Heringsloggers aus dem Jahr 1905. Ein Mann ganz allein mit seinem Kaffee. In der Kombüse köcheln Gemüsebrühe, Fischsuppe und Chili vor sich hin.

Skipper Olaf Broekstra vom niederländischen Heringslogger „Oban“ köchelt in seiner Kombüse Fisch- und Gemüsesuppe und Chili, bevor er sich an Deck beim Sonnenaufgang einen Kaffee gönnt. © Quelle: Martin Börner

Die „Oban“ hat er seit 22 Jahren, seit 20 Jahren ist er Stammgast in Rostock. Drei Ausfahrten stehen noch an. Er schaut auf seinen dampfenden Kaffee, dann gen Osten in die rote Sonne und nickt beseelt: „So lieb ich das!“

Von Michael Meyer