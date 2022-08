Große Musik-Stars gehören zur Hanse Sail wie das Schiffegucken. Doch wer 2022 ins Programm des Rostocker Events schaut, dem fällt auf, dass vor allem lokale Bands auftreten – national bekannte Acts fehlen. Die OZ hat bei den Veranstaltern nach den Gründen gefragt.

Rostock. Egal ob Johannes Oerding, Wincent Weiss, Namika, die Puhdys, Glasperlenspiel, Tocotronic oder Culcha Candela: Sie alle standen in den vergangenen Jahren schon auf den Bühnen der Hanse Sail und begeisterten das Publikum. Obwohl man die Liste noch deutlich verlängern könnte – 2022 kommen keine neuen Stars hinzu. Schaut man auf das Bühnenprogramm der 31. Hanse Sail, tauchen dort hauptsächlich lokale Bands auf.

Sind die Zeiten also vorbei, als beispielsweise 2019 hunderte Fans im Stadthafen sehnsüchtig auf den Auftritt von Caught in the Act warteten, weil die 90er-Jahre-Boyband einen Flieger nach Rostock verpasste?