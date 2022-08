2022 findet die Hanse Sail in Rostock endlich wieder ohne Einschränkungen statt. Vom 11. bis zum 14. August können die Besucher die Schiffe von Kapitänen aus aller Welt bewundern – und auf einigen auch mitfahren. Wir haben alles, was Sie zur 31. Hanse Sail 2022 wissen müssen, zusammengefasst.

Rostock. Bald hat das Warten auf die 31. Hanse Sail ein Ende. Am 11. August heißt es „Leinen los“ – dann können die Segler aus aller Welt bis zum 14. August im Rostocker Stadthafen, dem Iga-Park und in Warnemünde bewundert werden.

Geöffnet hat das Gelände am Donnerstag, 11. August, von 12 bis 24 Uhr, sowie am Freitag und Sonnabend von 10 bis 1 Uhr nachts. Am letzten Tag, Sonntag, 14. August, beginnt die Segelschau um 11 und endet um 20 Uhr. Nachdem die Sail, nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020, vergangenes Jahr nur mit starken Auflagen stattfinden konnte, können sich Besucher in diesem Jahr auf ein unbeschwertes maritimes Volksfest freuen.

Sicherheitskonzept und Ausfahrten auf der Hanse Sail 2022

Die letzte Sail war geprägt von Einlasskontrollen und Zäunen. Das wird dieses Jahr nicht mehr der Fall sein. Das Sicherheitskonzept der Segelschau sieht in diesem Jahr weder Zäune noch Einlasskontrollen vor.

Die Hanse Sail lockt jedes Jahr tausende Besucher nach Rostock und Warnemünde. © Quelle: Jens Büttner

In der 31. Ausgabe der Hanse Sail 2022 sind bereits viele Traditionssegler gemeldet. Wie jedes Jahr gibt es wieder jede Menge Möglichkeiten, auf den Schiffen aus aller Welt mitzufahren. Doch Sie sollten nicht zu lange warten. Viele Turns sind bereits ausgebucht, aber es gibt Tricks, wie Sie noch eine der begehrten Ausfahrten buchen können. Für Familien gibt es maßgeschneiderte Angebote mit Ausfahrten für Groß und Klein.

Traditionssegler auf der Hanse Sail in Rostock und Warnemünde

Über 110 Schiffe verschiedenster Art haben sich für das Event an der Ostsee angemeldet. Unter ihnen auch zwei Vorzeige-Großsegler. Eines von ihnen ist die imposante Gorch Fock. In einer Bildergalerie haben wir für Sie die beeindruckendsten Schiffe auf der Hanse Sail 2022 in Rostock zusammengefasst.

Natürlich gibt es unter den Schiffen auch echte Highlights zu bewundern. Welche sieben Schiffe Sie unbedingt gesehen haben sollten.

Was ist mit den russischen Schiffen zur Sail an der Ostsee?

Selbst an so einem freudigen Ereignis wie der Hanse Sail geht die weltpolitische Lage nicht vorbei. Die sonst immer gern gesehenen russischen Großsegler werden dieses Jahr fehlen. Die Veranstalter haben sich aber genau überlegt, wie sie den Wegfall der russischen Großsegler kompensieren werden und etliche andere Schoner, Fregatten und Barken erwarten die Besucher in Rostock.

Musik und Party auf der Hanse Sail 2022

Es wird natürlich auch dieses Jahr wieder viel Musik auf der Sail geben. Doch die großen Namen fehlen. Die Veranstalter setzten verstärkt auf Künstler aus der Region. Die Stimmung wird deswegen in diesem Jahr sicher nicht schlechter werden.

Feuerwerk auf der Hanse Sail 2022

In diesem Jahr können sich die Besucher der Rostocker Hanse Sail nicht nur auf ein, sondern sogar auf zwei Feuerwerke freuen: Die Eröffnung soll spektakulär gefeiert werden, ebenso gibt es am Samstag eine große Pyro-Show im Stadthafen. Hanse-Sail-Sprecherin Dörte Rahming verrät, von wo aus man die Feuerwerke und die Lasershow am besten sehen kann: "Das Feuerwerk im Stadthafen wird man – wie früher – von den Kaikanten am besten sehen können."

