Endlich wieder Hanse Sail in Rostock: Wir suchen Ihr Foto des Tages

Egal ob beim Mitsegeln, Feiern mit den Freunden, oder Autoscooter fahren mit den Liebsten. Anlässlich der 31. Hanse Sail in Rostock will die OZ wissen: Was waren Ihre Highlights des Tages? Wir freuen uns darauf zu sehen wie Sie und Ihre liebsten Rostocks größtes Event des Jahres erleben. Mitmachen lohnt sich!