Die Hanse Sail sorgt für ein besonderes Flair in der Hansestadt Rostock. Damit an den vier Tagen alles reibungslos verläuft, sind viele Kollegen der Wasserschutzpolizei und Schutzpolizei im Einsatz. Worauf die Beamten besonders achten und worüber sie sich jedes Jahr am meisten wundern.

Rostock. Das trübe Wasser scheppert regelmäßig gegen die Hafenkante – von oben knallt die Sonne auf die Schädel der Hanse-Sail-Besucher, die an diesem Freitagnachmittag ganz gemächlich am Stadthafen entlangschlendern.

An Land ist noch wenig los – ganz anders ist die Lage auf dem kühlen Nass, etwas 50 Meter weiter links. Dort herrscht auch schon am frühen Nachmittag Ausnahmezustand: Alte Traditionssegler, moderne Yachten und kleine private Motorboote kämpfen dort um jeden Meter. Mittendrin versuchen die Kollegen der Wasserschutzpolizei, durch unterschiedliche Maßnahmen Schlimmeres zu verhindern. „Es ist schon stressig“, sagt Petra Kieckhöfer, Polizeihauptkommissarin bei der Wasserschutzpolizei in Rostock.

Sie sei am Donnerstag rund zehn Stunden auf dem Küstenstreifenboot auf dem Wasser unterwegs gewesen – „ein ganz normaler Arbeitstag auf der Hanse Sail“. In dieser Zeit herrscht in ihr immer eine Grundanspannung, denn es könne ja auch jederzeit etwas passieren.

Doch das mache den Job eben auch aus. „Auf dem Wasser ist es noch mal etwas anderes als an Land oder im Straßenverkehr. Da braucht so ein größeres Schiff auch einen Moment, um seinen Kurs zu ändern. Wenn dann ein kleines Boot im Weg ist – mit Motorschaden oder leerem Tank – dann müssen wir schnell handeln.“ Von solchen Szenarien seien sie bis jetzt glücklicherweise verschont geblieben.

Neben großen Seglern sind auch viele kleine Boote und Kanus auf der Warnow unterwegs. Das birgt viel Gefahrenpotenzial. © Quelle: Martin Börner

Doch wenn so etwas passiert, dann sind Dirk Winter und Enrico Keller, beide Polizeihauptmeister, gefragt. Sie kommen gerade mit ihrem grauen Polizei-Schlauchboot an den Steg herangebraust. „Na, habt ihr gut geschlafen?, fragt Kieckhöfer die Kollegen. „Ja“, antworten beiden synchron.

Hanse Sail: Medizinische Notfälle, Gefahrensituationen

Sie fahren heute hauptsächlich im Rostocker Stadthafen hin und her und weisen die Schiffe ein, wie sie im Gespräch erklären. „Das Nadelöhr ist eher oben in Warnemünde. Da haben sie mehr zu tun“, sagt Winter.

Noch sei es hier ruhig: Es habe ein paar medizinische Notfälle gegeben und hier und da kleine Gefahrensituationen. „Der Samstag ist erfahrungsgemäß der Höhepunkt.“ Doch mit guter Präventivarbeit könne viel verhindert werden. Zudem „ist eine gute Koordination nötig“, damit das Zusammenspiel zwischen den vielen Kollegen, die im Einsatz sind, gelinge.

Enrico Keller (48) und Dirk Winter (59), beide Polizeihauptmeister, sind auf einem Schlauchboot auf der Warnow unterwegs und sorgen dort für einen reibungslosen Ablauf. © Quelle: Martin Börner

Denn zusätzlich zu den Schlauchboot-Teams sind auch Streifenboote unterwegs, die sich eher um die größeren Schiffe kümmern. Eins davon fährt gerade am Steg vorbei. „Der Streifenbootführer erkennt mit seinem geschulten Auge schon früh, wenn ein kleiner Segler einem großen Boot in die Quere kommt“, sagt Kieckhöfer. Dann rufe er schnell die Kollegen auf dem Schlauchboot.

Rostock: Alkohol ein großer Faktor auf dem Großevent

Neben übermütigen Kapitänen und dem extremen Verkehrsaufkommen auf dem Wasser spielen bei so einem Event aber auch andere Faktoren eine Rolle, die den Einsatzkräften ab und an Bauschmerzen bereiten: „Es wird viel gefeiert und daher auch viel Alkohol getrunken. Dann werden gerne mal die Verhaltensregeln an Land und auf dem Wasser vergessen.“ Genau in solchen Momenten komme besonders Stress auf. Dann müsse man oft schnell vor Ort sein und die Kollegen müssen sich den Weg durch die Menschenmassen suchen.

„Wir haben auch mal mit Bootsführern zu tun, die zu viel getrunken haben und dann eine Gefahr für die anderen Schiffe auf dem Wasser darstellen. Auch dieses Jahr gab es schon derartige Fälle.“ Die Kollegen seien deshalb auch mit Messgeräten unterwegs „und lassen dann auch mal pusten.“

Wasserschutzpolizei und Schutzpolizei arbeiten Hand in Hand

Damit meint sie die Schutzpolizei, die auf dem Land unterwegs ist. „Die darf man nicht vergessen“, meint Kieckhöfer. Sie würden ebenfalls ein besonderes Arbeitspensum abliefern. „Besonders auf der Hanse Sail arbeiten wir Hand in Hand. Da werden mal Alkoholisierte aufmüpfig oder verschwundene Kinder gesucht.“

Was sie und ihre Kollegen jedoch, abgesehen von den alljährlichen Vorfällen, immer wieder auf der Hanse Sail auffällt: „Es wundert uns immer wieder, dass an dieser Mole, die nicht abgesichert ist, bei so vielen Menschen auf einem Fleck so wenig passiert.“ Es gebe dort kaum Vorfälle. Klar falle mal jemand ins Wasser – aber der käme auch meist von selbst wieder an Land.

Von Marvin Wennhold