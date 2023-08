﻿Marode Kaikante im Rostocker Stadthafen: Buden am Kempowskiufer müssen zur Hanse Sail weichen

Rostock. Die nächste Hiobsmeldung für die Hanse Sail – und für Bootsbesitzer und Gastronomen am Stadthafen: Ein fast 500 Meter langer Abschnitt des Stadthafens ist so marode, dass die Stadt erste Beschränkungen für die Kaikante verhängen musste. Auch zur Hanse Sail.

Die Stadtverwaltung bestätigte jetzt auf OZ-Anfrage, dass der Zustand des Kempowskiufers – der Flaniermeile zwischen dem Aida-Hauptsitz und der Haedge-Halbinsel – schlechter als bisher bekannt ist. Doch eine Sanierung könnte noch Jahre auf sich warten lassen.

Probleme seit vier Jahren bekannt

Seit mindestens vier Jahren weiß das Rathaus um den Zustand des Kempowskiufers. Damals ließ das zuständige Hafenamt den Zustand der Kaikante prüfen. Mit erschreckenden Ergebnissen: „Das Gutachten zeigt die Mängel an der Anlage auf. Eine ausreichende Tragfähigkeit der Anlage für die bisherigen Verkehrslasten konnte nicht mehr uneingeschränkt nachgewiesen werden“, so Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

Heißt: Der Ufer-Bereich ist längst nicht mehr voll tragfähig, droht unter schwereren Lasten einzustürzen. Kanaa: „Die Liegeplätze 86-87 wurden Anfang der 1960er-Jahre errichtet. Unter Wasser sind die Spundwände großflächig durchgerostet.“

Im Stadthafen Rostock sind Schilder angebracht, die das Befahren der Kaianlage mit Pkw und Lkw bereits verbieten. © Quelle: Martin Börner

Hanse Sail muss sich einschränken

Bereits im Herbst 2022 wurde das Hanse-Sail-Büro über die Probleme informiert. Das größte Volksfest des Landes muss sich am Kempowskiufer einschränken. Große Bühnen – wie vor Jahren zum Beispiel der beliebte „Power Tower“ –, Buden oder Fahrgeschäfte hält die Kaikante nicht mehr. Stadtsprecherin Kanaa: „Das Konzept der Hanse Sail in diesem Bereich wurde auf die gegebene Situation angepasst. Hier dürfen nur noch Zelte aufgestellt werden.“

Auch außerhalb der Sail hat die Stadt die Nutzung des Ufers eingeschränkt: Autos dürfen hier nicht mehr bis an die Kaikante fahren, Lastwagen schon gar nicht. Auch nicht Lieferverkehr zu den Booten und Schiffen, die am Kempowskiufer liegen. „Die Gutachten haben eine Reduzierung der Lasten empfohlen.“ Kanaa betont: „Die Fläche ist für Fußgänger uneingeschränkt und ohne Gefahr nutzbar. Zusätzliche Maßnahmen würden erst erforderlich, wenn sich der bauliche Zustand der Anlage noch einmal deutlich verschlechtert.“

Das werde regelmäßig untersucht, weitere Sperrungen sind nicht mehr ausgeschlossen. Doch bis zu einer Sanierung kann es dauern. Bisher fehlt – unter anderem – das Geld. Fachplaner haben die Kosten auf 21 Millionen Euro geschätzt. „Die Sanierung wird im Rahmen des Großprojektes ,Rostocker Oval‘ vorbereitet. Die Umsetzung ist bis 2030 geplant“, heißt es.

Während der Sanierung müssen die Stege und Boote weichen. © Quelle: Martin Börner

Anwohner des Kempowskiufers hoffen auf Bau im Winter

Die Sanierung des Kempowskiufers dürfte auch die Anwohner treffen – insbesondere die Gastronomen. „Wenn sich diese Arbeiten über Jahre ziehen und auch durch die Sommermonate, wäre das für uns richtig schlecht“, sagt Christoph Wulff, Inhaber des Hafenrestaurants „Borwin“. Er appelliert schon jetzt an die Verantwortlichen der Stadt, die Arbeiten in der Kaikante möglichst in den Winter zu verlegen.

Hoffen auf eine Sanierung in den Wintermonaten: Ute und Christoph Wulff, Betreiber des Hafenrestaurants „Borwin“. © Quelle: Ove Arscholl

Darauf setzt auch Jens Sieder, Chef von „Ocean‘s End“. Zu seinem Unternehmen gehört unter anderem ein Sportboothafen am Kempowskiufer. „Meine Erfahrung ist, dass die Stadt bei solchen Baumaßnahmen stets kompromissbereit ist. Darauf hoffe ich auch dieses Mal.“ Er wisse bereits, dass seine Stege und Anleger während der Bauphase weichen müssen. „Auch wir hoffen deshalb darauf, dass im Winter gebaut wird – wenn die allermeisten Boote im Winterlager an Land sind.“ Wo die Boote bleiben sollen, wenn doch über den Sommer gebaut werden muss – Sieder hat dafür noch keinen Plan.

