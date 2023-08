Video

Auch in diesem Jahr soll Rostocks Himmel erleuchten: Im vergangenen Jahr zog das traditionelle Feuerwerk der Hanse Sail zahlreiche Besucher in den Rostocker Stadthafen.

Für viele gilt es als eines der Highlights der Hanse Sail in Rostock: das Feuerwerk. Und am Sonnabend, 12. August, ist es wieder soweit: Um 22.30 Uhr erstrahlt der Himmel über dem Stadthafen in bunten Farben. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt das Event im Video.

OZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket