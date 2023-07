Alle Infos zur Hanse Sail 2023 in Rostock: Programm, Termine, Mitsegeln, Schiffe

Rostock. Am 10. August heißt es in Rostock wieder „Leinen Los“, für das größte maritime Volksfest in MV. Dann startet die 32. Hanse Sail und verwandelt die Hanse- und Universitätsstadt bis zum 13. August in eine Festmeile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in diesem Jahr macht eine Flotte von mehr als 100 Traditions- und Museumsschiffen an den Kaikanten fest und lädt zahlreicher Besucher zum Bestaunen und Mitsegeln ein. Im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung circa 400 000 Menschen nach Rostock.

Wie sind die Öffnungszeiten auf der Hanse Sail 2023

Die Hanse Sail erstreckt sich mit einem vielseitigen Programm vom Seebad Warnemünde über den IGA-Park bis in den Stadthafen. Aber auch in der Innenstadt warten verschiedene Konzerte und Ausstellungen auf Interessierte. Am Donnerstag (10. August) öffnet das Gelände von 12 bis 24 Uhr seine Tore, am Freitag und Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitsegeln auf Traditionsschiffen – Hanse Sail in Rostock und Warnemünde

Eine Flotte aus 117 Schiffe, vor allem aus den skandinavischen Ländern, Polen, Niederlanden und Deutschland bilden das Herzstück des Volksfestes. Darunter sind Highlights wie das Segelschulschiff der deutschen Marine „Gorch Fock“, der 3-Mast-Schoner „Gulden Leeuw“ aus den Niederlanden oder der 1919 erbaute Haikutter „Hanne Marie“.

Die Hanse Sail lockt jedes Jahr tausende Besucher nach Rostock und Warnemünde. © Quelle: Jens Büttner

Auf einigen der vielen Schiffe laden die Besatzungen zum Mitsegeln ein. Von Tagesfahrten und Übernachtungen bis hin zu Familien- und Gruppentouren bietet die Hanse Sail den Besuchern viele Möglichkeiten. Die Plätze zum Mitfahren sind allerdings sehr begehrt, Interessierte sollten nicht zu lange warten.

Programm der Hanse Sail 2023

Die Hanse Sail bietet ihren Besuchern ein vielfältiges Programm – so auch in der 32. Auflage. Bereits am 9. August, dem Vortag der offiziellen Eröffnung, finden verschiedene Konzerte statt und sollen auf das maritime Volksfest einstimmen. Das Einlaufen der teilnehmenden Schiffe kann bereits ebenfalls am Mittwoch ab 16 Uhr an der Hafeneinfahrt Warnemünde verfolgt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die feierliche Eröffnung durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) findet am 10. August um 16 Uhr im Kurhausgarten in Warnemünde statt.

An Bühnenshows und Partys soll es auf der Hanse Sail nicht mangeln. Große Namen bleiben aber aus – auch in diesem Jahr setzten die Veranstalter insbesondere auf regionale Musiker.

Feuerwerk auf der Hanse Sail 2023

Anders als im letzten Jahr, wird es bei der 32. Hanse Sail keine zwei Feuerwerke geben. Das große Spektakel findet traditionsgemäß am Samstag (12. August) um 22.30 Uhr am Stadthafen statt.

Ein optisches Highlight wird es am selben Abend auch in Warnemünde geben. Ab 20 Uhr wird das Auslaufen der AIDA von einem Löschboot mit Fontänen und einer Lichtershow begleitet.

Anreise zur Hanse Sail 2023

Weil die Hanse Sail auch in diesem Jahr mit tausenden Besuchern rechnet, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für den Verkehr nach Warnemünde wird auf der Stadtautobahn eine eigene Busspur eingerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wer dennoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte die Parkmöglichkeiten am Stadtrand nutzen. Die L 22 am Rostocker Stadthafen wird für die Tage zur verkehrsberuhigten Zone.





Von OZ

OZ