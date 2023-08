Wetterprognose

Der Sommer kehrt zurück: Bis zu 27 Grad an der Ostseeküste erwartet

Das kühle Wetter in Mecklenburg-Vorpommern scheint erst mal passé. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder. OZ-Wetterexperte Roland Eixmann empfiehlt für Freitag sogar ein Bad in der Ostsee oder in einem Binnensee zur Abkühlung.