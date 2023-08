﻿Mit der Wasserschutzpolizei unterwegs auf der Hanse Sail: „Aufgaben werden immer komplexer“

Rostock/Warnemünde. Sicherheit während der Hanse Sail ist nicht nur an Land ein Top-Thema. Auch zu Wasser muss das Event mit 150 registrierten Traditionsseglern und etlichen Sport- und Kleinbooten mit großem Aufwand gesichert werden.

Die Wasserschutzpolizei ist deshalb mit 48 Beamten an allen Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Ob reguläre Streifeneinsätze mit Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen oder Manöver mit 100 000 Tonnen schweren Rohöltankern: Sie hat auf der Hanse Sail alle Hände voll zu tun.

Wichtigste Einsatzorte der Polizei: Seekanal und Stadthafen

Petra Kieckhöfer wartet schon in ihrem Dienstwagen im Seebad Warnemünde. Die Pressesprecherin der Wasserschutzpolizei ist selbst Beamtin und seit mehr als 20 Jahren im Dienst. Worauf es bei einem maritimen Großevent ankommt, weiß sie genau: „Das zeigt sich an unseren beiden wichtigsten Einsatzorten am besten, im Seekanal von Warnemünde und im Stadthafen“, sagt die Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige





Unterwegs mit der Wasserschutzpolizei Während der 32. Auflage der Hanse Sail herrscht an Land ein Sicherheitskonzept. Auch zu Wasser hat die Polizei die Lage im Blick. © Quelle: Lea-Marie Kenzler

100 000 Tonnen Rohöl im Hanse-Sail-Trubel

Vor wenigen Minuten hat Petra Kieckhöfer die Meldung erhalten, dass ihre Kollegen der Wasserschutzpolizei einen Delfin im Seekanal gesichtet hätten. Gleich erwartet die Beamten im Schlauchboot allerdings eine weniger niedliche Herausforderung. Ein Manöver ist geplant. Kieckhöfer schaut auf ihr Handy. Alles im Plan.

Pünktlich um 18 Uhr schiebt sich die „Advantage Award“ am Freitagabend eindrucksvoll in Warnemünde in die Fahrrinne. Am Molenkopf staunen die Besucher der Hanse Sail. Bei dem Koloss handelt es sich aber nicht um einen weiteren Großsegler, sondern um einen Tanker mit mehr als 100 000 Tonnen Rohöl an Bord. Zwei Schlepper warten auf das Ungetüm auf Höhe des indonesischen Dreimasters „Bima Suci“. Das größte Segelschiff der Hanse Sail wirkt winzig im Vergleich zum riesigen Öltanker.





So arbeitet die Wasserschutzpolizei während der Sail Der Rohöltanker wird von den Beamten in den Hafen eskortiert. © Quelle: Lea-Marie Kenzler

Stefan Grün hat zusammen mit seinen Kollegen den Auftrag, die gefährliche Fracht sicher durch den maritimen Trubel auf dem Wasser zu leiten. Für große und kleine Segler ist die Fahrrinne gesperrt, bis der Koloss in Richtung Überseehafen abgebogen ist. Mit vier Schlauchbooten und einem Streifenfahrzeug ist die Wasserschutzpolizei vor Ort. Sie flankiert die „Advantage Award“, die aus Schottland Kurs auf die Hansestadt genommen hat. Das Streifenboot schippert voraus.

„Sportbootsführer unterschätzen die Gefahr“

Plötzlich schießt von Backbord ein schnittiges Speedboot in die Fahrrinne. Polizeioberkommissar Grün und sein Kollege im Schlauchboot, Polizeihauptkommissar Ralf Heidmann, rasen sofort auf das Sportboot zu, um es vom Tanker fernzuhalten.

Ein paar freundliche, aber klare Worte später zuckelt das Speedboot vorschriftsmäßig an der Seite der Wasserschutzpolizisten, bis der Tanker die Fahrrinne wieder verlassen hat. „Die Sportbootsführer unterschätzen mitunter die Gefahr. So ein riesiger Tanker kann nicht einfach stoppen oder ausweichen, da heißt es: Abstand halten“, erklärt Grün. Die Leidenschaft für das Meer habe den sportlichen Mann zur Wasserschutzpolizei gebracht – oder wie er es erklärt: „Ich bin Rostocker.“ Mehr gibt es für den 47-Jährigen nicht zu sagen, wenn man ihn fragt, wie er zur Wasserschutzpolizei kam.

Weitere Aufgaben: Technik- und Alkoholkontrollen

Sein Kollege Heidmann ist noch länger als er dabei. Beide haben ein von Wind und Wetter gezeichnetes Gesicht. Stundenlang sind sie bei der Hanse Sail zwischen Warnemünde und Stadthafen im Einsatz, achten darauf, dass die Verkehrsregeln auf dem Wasser eingehalten werden, die Schiffe die technischen Standards erfüllen – und zumindest die Bootsführer die Alkoholgrenze von 0,5 Promille einhalten.

„Diese Arbeit erfordert Intuition und Erfahrung, wir müssen Gefahrenlagen frühzeitig erkennen, indem wir Situationen weiterdenken, den Bootsführern gedanklich immer einige Momente voraus sind und dann zum Beispiel mögliche Risiken einer Kollision frühzeitig erkennen. Wir müssen sehr genau beobachten.“

Lange Vorbereitung auf die Hanse Sail

„Unsere Kollegen sind in Zwölf-Stunden-Schichten mit großen Küstenstreifenbooten und schnelleren Schlauchbooten im Einsatz“, erklärt Petra Kieckhöfer die Rahmenplanung. Schon Wochen vor dem Event habe man die Hanse Sail geplant. Jeder Kollege sei in seine Aufträge genau eingewiesen worden.

Hanse Sail in Rostock: Polizisten aus ganz MV im Einsatz

Koordiniert werden alle Einsätze aus der Leitzentrale im Rostocker Stadthafen. Silvio Wiegert (46) ist Hauptkommissar und leitet die Einsatzzentrale an diesem Wochenende. Der Schweriner kommt gern zur Sail. Auch Kollegen aus anderen Regionen des Landes unterstützen das Event. „Unsere Hauptaufgabe ist die Gefahrenabwehr. Bei allen Einsätzen haben wir viel Routine“, sagt er. Zur Wasserschutzpolizei kam er vor 14 Jahren, weil er den „fachlich hohen Anspruch“ der Abteilung schätze.

Polizei auf der Hanse Sail: „Wollen keine Spaßverderber sein“

Während sich die Besucher im Stadthafen am Sonnenuntergang erfreuen und die letzten Segler zur Abendtour aufbrechen, machen sich die Bootsstreifenführer Zandt und Jordan auf der „Stubnitz“ zur Wasserstreife auf. Die erfahrenen Wasserschutzpolizisten haben schon zahlreiche Seglertreffen begleitet. „Wir wollen hier keine Spaßverderber sein, die Leute sollen auch auf dem Wasser Freude haben. Es darf eben nur nichts passieren.“

Erinnerung an Vorfahrtsregeln der Seefahrt

Auf der Höhe der Holzhalbinsel kreuzt ein kleines Segelboot den Kurs der „Stubnitz“. An Bord sitzt ein Pärchen, das wenig Augen für die Umgebung oder die Seeverkehrsordnung hat. Bootsstreifenführer Zandt lehnt den Ellenbogen aus dem Fenster und gibt dem Bootsführer im Vorbeifahren eine kurze, aber verständliche Erinnerung an die Vorfahrtsregeln der Seefahrt. Die Antwort ist ein nach oben gestreckter Daumen. Dabei belässt es der Polizist.

Mehr verschiedenen Booten zur Sail unterwegs

„Unsere Aufgabe ist in den zurückliegenden Jahren immer komplexer geworden“, berichten die Polizisten. „Es sind immer mehr Schiffe verschiedener Bauart unterwegs, für viele davon wird kein Bootsführerschein mehr benötigt. Dazu kommen die Kanus, die SUPs – und alle wollen ihren Spaß und ihre Freiheit.“ Auch die rechtlichen Vorgaben werden immer komplizierter. Selten ist die Arbeit der Wasserschutzpolizei so ruhig wie in diesen Abendstunden, wenn die meisten Segler vor Warnemünde kreuzen.

Um Kollisionen auf dem Wasser zu vermeiden, hilft Achtsamkeit

„In einer Stunde haben wir schon wieder eine andere Lage, dann kommen die SUPs zur Abendfahrt“, sagt Zandt. Auch die SUPs müssen in der Dunkelheit vorschriftsmäßig beleuchtet sein, das Alkoholverbot gilt. Wenn die Großsegler in Formation in den Stadthafen zurückkehren, müssen kleinere Boote besonders achtsam sein. In der Leitzentrale erinnert man sich an einen Einsatz vor zwei Jahren: Bei einem Ablegemanöver kam es zu einer Kollision der Traditionssegler „Santa Barbara Anna“ und „Roald Amundsen“, vermutlich wegen des starken Windes. Personen wurden dabei zum Glück nicht verletzt.

