Feuerwerk bei der Hanse Sail in Rostock: Wo man die beste Sicht hat und was in Warnemünde stattfindet

Rostock. Das Feuerwerk ist bei der Hanse Sail in Rostock besonders beliebt, bislang gab es meist sogar zwei davon: eins im Rostocker Stadthafen, eins in Warnemünde. Im vergangenen Jahr begeisterte ein Feuerwerk im Stadthafen und eine Lasershow in Warnemünde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2021 konnte aufgrund der Corona-Bestimmungen kein Feuerwerk bei der Hanse Sail stattfinden, damals hatten sich die Veranstalter als Überraschung für die Besucher eine Lasershow vom Feuerlöschboot überlegt.

Wann ist das Feuerwerk auf der Hanse Sail 2023

In diesem Jahr wird es am Samstagabend, 12. August, ein Feuerwerk im Rahmen der Hanse Sail geben. Es wird im Rostocker Stadthafen um 22.30 Uhr gezündet und eine halbe Stunde dauern. Laut Veranstalter lohnt sich das Zuschauen besonders an den Kaikanten. Oder natürlich man bucht eine Abendfahrt auf einem der Schiffe. Noch sind Plätze zu haben!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Fontänen statt Feuerwerk in Warnemünde bei der Hanse Sail

In Warnemünde gibt es 2023 kein Feuerwerk. Allerdings: Auch wenn auch Pyrotechnik in diesem Jahr verzichtet wird, für ein optisches Highlight ist bei der Hanse Sail 2023 auch in Warnemünde gesorgt. Ab 20 Uhr soll das Auslaufen der Aida in Szene gesetzt werden. Ein Löschboot mit Fontänen und eine Lichtershow begleitet das Kreuzfahrtschiff beim Start in seine Reise.

OZ