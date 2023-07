﻿Hanse Sail 2023 wieder ohne Stars: „Es wird nie mehr so werden, wie es mal war“

Rostock. Wer große Stars bei der diesjährigen Hanse Sail auftreten sehen will, dürfte enttäuscht werden. Die Events mit Namen wie Wincent Weiss, Tim Bendzko, Christina Stürmer oder Johannes Oerding, die die Sail-Bühnen einst stürmten und bei denen Tausende Fans mitfeierten, bleiben aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Programm in diesem Jahr gestalten eher kleinere Acts, Cover-Bands und Künstler, deren Hits schon länger zurückliegen. Was können mögliche Gründe für diese Entwicklung sein, überlegen nun Leserinnen und Leser.

Lesen Sie auch

Martin Baltrusch findet: „Die Hanse Sail war vor über 20 Jahren mal recht ansprechend, was Stars angeht. Auch wenn es nicht meine Musik ist, waren doch bekannte Künstler da, wie Band ohne Namen, Kelly Family, Andy Borg, Peter Schilling, etc. Und dann verschwand die Bühne von Ostseewelle.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während also Martin Baltrusch die fehlende Bühne als einen Grund ausmacht, sagt BJay Hro: „Weil alles immer kleiner wird. Weil alles immer leiser wird. Weil alles immer früher wird – in Rostock! Weil im Verhältnis auf fünf lärmempfindliche Menschen reagiert wird und damit die Kultur für Tausende verboten wird. Andere Orte laufen Rostock und vor allem Warnemünde den Rang ab. Vielen Dank an unsere innovative, junge und bewegliche Bürgerschaft in Rostock!“

Angst um Hanse Sail: „Geht es so weiter, wird sie bald Geschichte sein“

Sven Hinz ist dieser Ansicht: „Die Hanse Sail wird nie mehr so werden, wie sie es mal war. Der eigentliche Sinn dieser Veranstaltung war es, ein Treffen alter Segelschiffe zu sein. Mit den Jahren hat sich die Hanse Sail zu einem großen Volksfest entwickelt, das sich, durch Corona ausgebremst und mit dem Wechsel der Organisatoren, weiter verschlechtert hat. Die Besucherzahlen waren im letzten Jahr schon sehr schlecht, im Vergleich zu vor Corona. Dieses Jahr rechne ich mit noch schlechteren Zahlen. Wenn es so weitergeht, dann wird auch diese Veranstaltung bald Geschichte sein. Traurig, aber so wird es leider kommen“, befürchtet Hinz.

Dazu passt noch diese Einlassung von Thomas Deter: „Weniger Schiffe, höhere Liegegebühren, damit höhre Gebühren für eine Ausfahrt, weniger Publikum, keine innovativen neuen Ideen, immer das Gleiche, wie alles andere in dieser Stadt. Clubs, Kultur, Sport sterben langsam vor sich hin, und wundern tut es wirklich nicht.“

OZ