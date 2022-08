Rostock. Der sechsjährige Finn hat schon sein kleines Fernglas gezückt und hofft, Container- oder Piratenschiffe auf der Ostsee zu entdecken. „Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Kapitän von einem Schiff, das hunderte Jahre alt ist“, sagt der aufgeweckte Junge begeistert. Am liebsten würde er die Titanic aus dem Wasser heben. „Vielleicht läuft sie dann in Warnemünde ein“, meint Finn.

Mit seinen Eltern ist er am Donnerstag auf der „Santa Barbara Anna“ unterwegs. Zusammen mit etwa 50 weiteren OZ-Lesern startete zum Auftakt der 31. Hanse Sail die Tour vom Rostocker Stadthafen bis auf die Ostsee. Zu ihrem 70. Geburtstag hat die OSTSEE-ZEITUNG Plätze für einen Segeltörn auf dem Dreimast-Toppsegelschoner an Leser verlost. Während der dreieinhalbstündigen Tour hatten die OZ-Leser die Gelegenheit, mit Chefredakteur Andreas Ebel sowie OZ-Reportern ins Gespräch zu kommen. „Die Leser sind aus ganz MV hergekommen – für mich ist die Tour ein absolutes Highlight“, so Ebel. Darüber hinaus sei für viele mit dem Segeltörn auch ein Traum in Erfüllung gegangen.

Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit auf „Santa Barbara Anna“

Beispielsweise für Jana Rüger (53). „Es ist mein Jugendtraum, auf einem Großsegler zu fahren“, schwärmt sie. Zu DDR-Zeiten habe sie vor allem das Segelschulschiff „Wilhelm Pieck“ begeistert, „Wasser und Schiffe haben mich einfach nicht mehr losgelassen“. Eigentlich lebt sie in der Nähe von Frankfurt an der Oder, aber derzeit besucht sie eine Reha in Heringsdorf. Beim Zeitunglesen ist sie auf das Gewinnspiel gestoßen. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich gewinne“, erzählt sie berührt.

Auch für die Eheleute Eheleute Elfriede (83) und Hanno Löber (84) war der Ausflug ein ganz besonderes Erlebnis. Das Paar aus der Nähe von Ribnitz feiert am 11. August ihren 60. Hochzeitstag. Ihre Enkelin hat sie mit der Tour überrascht. „Ich wollte mal hoch auf den Mast klettern“, scherzt Ehemann Hanno und gibt seiner Frau verliebt einen Kuss auf die Wange.

Hanse Sail ist „Aushängeschild der Stadt“

Mit an Bord sind auch Henriette Pfeifer (43) und Mutter Sylvia (67) aus Rostock. „Auch wenn ich gebürtige Rostockerin bin, habe ich nie an der Hanse Sail teilgenommen“, berichtet Henriette, die mehrere Jahre im Ausland und Hamburg lebte. „Das Event ist ein Aushängeschild für die Stadt“, glaubt sie. „Alle kennen die Kieler Woche, dabei ist die Hanse Sail wie die Kieler Woche – nur schöner“, ergänzt sie lachend. Die Rostockerin findet aber auch, dass die Nähe zum Meer in Rostock mehr gefeiert werden sollte – so wie es in Hamburg der Fall ist. Ihre Highlights während der Hanse Sail: Die Abba-Show im Kurhausgarten und natürlich das Feuerwerk.

Henriette Pfeifer (43) mit Mutter Sylvia Pfeifer (67) aus Rostock freuen sich auf die Hanse Sail. © Quelle: Julia Kaiser

Gerade genießen die beiden auf dem Sonnendeck den warmen Augusttag und den Ausblick auf das tiefblaue Wasser. Immer wieder ertönen Kommandos der Crew. Der Kapitän ist heute Uwe Boehnke (81). Während der Rente hat er die Seefahrt wieder für sich entdeckt. Was ihm ausgerechnet auf der „Santa Barbara Anna“ so gefällt. „Wir sind ein gutes Team an Bord, wir sind gut eingearbeitet“, erzählt er. Für ein Gespräch hat er nur kurz Zeit, dann muss er schnell zurück, um das Schiff auf Kurs zu halten.

Traditionelles Segeln sollte gefördert werden

Mit zur Crew gehört auch Olaf Kalweit, er ist der Vorsitzende des Vereins „Bramschot“, der die „Santa Barbara Anna“ betreibt. Heute ist er der Bootsmann. „Für uns ist es ein Anliegen, das traditionelle Segeln zu demonstrieren für jene, die sonst nicht damit in Berührung kommen“, so Kalweit.

Olaf Kalweit ist der Vorsitzende des Vereins „Bramschot“, der die „Santa Barbara Anna“ betreibt. Heute ist er der Bootsmann. © Quelle: Julia Kaiser

Gerade schaukelt das Flaggschiff in den Ostseewellen. Eben ist die „Santa Barbara Anna“ an der Mittelmole und dem Warnemünder Wahrzeichen, dem Leuchtturm, vorbeigesegelt. Sein Tipp: „In die Mitte des Schiffs gehen und sich einen fixen Punkt suchen.“ Seekrankheit kenne er aber längst nicht mehr. „Ich habe schon alle Wetterlagen durchgemacht“, sagt der Vorsitzende. Heute aber haben Crew und Gäste Glück: Am Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen. „Heute hat die Tour nicht ganz so viel mit Segeln zu tun“, fügt Kalweit etwas ironisch hinzu. Für Ebel aber steht fest: „Ich habe schon viele Touren erlebt, aber diese ist eine der schönsten.“