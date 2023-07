Hanse-Sail-Ausfahrt mit der „Santa Barbara Anna“: Jetzt noch Tickets gewinnen

Rostock. Am 10. August startet die 32. Hanse Sail. Mehr als 100 Traditions- und Museumsschiffe legen an den Rostocker Kaikanten an. Zehntausende Besucher erfüllen sich jedes Jahr bei Tages- oder Mehrtagestörns den Traum vom Mitsegeln. Zu den Schiffen, die auf die Ostsee hinausfahren, gehört die „Santa Barbara Anna“, ein Dreimast-Toppsegelschoner mit Heimathafen Rostock.

Eine Ausfahrt mit der „Santa Barbara Anna“ ist ein Höhepunkt. Das zeigt sich auch an der Beteiligung unseres Gewinnspiels: Denn mit ein bisschen Glück können Sie Karten für die Tour am 10. August von 16 bis 20 Uhr gewinnen. Bislang haben schon über 700 Menschen mitgemacht, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sie können noch in unseren Lostopf springen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie folgende Frage beantworten:

Mitmachen können Sie bis zum 3. August, 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Die „Santa Barbara Anna“, ein 44 Meter langes Traditionsschiff, hat eine bewegte Geschichte hinter sich: 1951 wurde sie auf der Werft Richards Ironworks in Lowestoft (England) als Fischtrawler gebaut und stieß zunächst als „Vanessa Ann“ in See. 1984 wurde sie in Cornwall zum Segelschiff umgebaut. Es gehört einem Mitglied einer legendären singenden Familie. Der Musiker kaufte es 1993, ließ es im Jahr darauf renovieren. 1995 lief das Schiff erstmals Rostock an, Kontakte zu Segelfreunden wurden geknüpft. Von 2000 bis 2013 betrieb der Verein „Odin 1“ den Schoner. Seit 2014 kümmert sich der Verein „Bramschot“ um die „Santa Barbara Anna“.

OZ