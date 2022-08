﻿Hanse Sail: Hier können Sie das Fest im Stadthafen musikalisch einläuten

Am Donnerstag beginnt in Rostock die Hanse Sail – mit einem umfangreichen Programm. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt für jeden Tag Highlights im „Tipp des Tages“ vor. Heute: Musik im Stadthafen.

Rostock. Endlich wieder Hanse Sail! In diesem Jahr findet die maritime Großveranstaltung wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. Am Donnerstag locken zahlreiche kleinere Bühnen in den Stadthafen. Hier können Sie das lange Wochenende musikalisch einläuten:

Auf der Skylight-Stage auf der Haedgehalbinsel wird ab 13 Uhr Musik geboten. Los geht es um 13 Uhr mit Andreas Pasternack. Der Saxofonist, Sänger und Moderator Andreas Pasternack gilt als einer der bekanntesten Jazzkünstler unseres Landes. Er gastierte in Polen, Belgien, Japan und den USA und gestaltet einmal wöchentlich eine eigene Radiosendung. Geboten werden Hits von Frank Sinatra bis zu Udo Jürgens, vom Duo bis zur Bigband. Zuhörer erwartet Jazz und Swing, Oldies der 50er und 60er, Soul aus den 70ern, Pop der 80er, Filmmusiken sowie Klassik-Highlights.