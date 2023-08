﻿„Ab Windstärke 8 müssen wir abbrechen“: Diese Sicherheitsvorkehrungen gelten bei der Rostocker Hanse Sail

Kostenfrei bis 09:00 Uhr lesen

Zum Start des maritimen Volksfestes

Am Donnerstag wird die Rostocker Hanse Sail offiziell eröffnet. Auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ABS sind auf dem Gelände unterwegs. Chef Jan Köhler sowie Marco Uhlich von der Tourismuszentrale erklären, was Besucher in diesem Jahr beachten müssen.