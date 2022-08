Pünktlich zum Start der Hanse Sail in Rostock könnt ihr bei Musik von Beaty & the Beats mit der OSTSEE-ZEITUNG. Wir verlosen insgesamt 28 Tickets für die Houseboat Party auf der MS „Koi“. (Symbolfoto)

Am 11. August läuten wir mit Ihnen die Hanse Sail 2022 in Rostock ein. Auf der „Koi“ findet wieder die Houseboat Party powered by OSTSEE-ZEITUNG statt und Sie können dabei sein! Einfach Frage beantworten und mit etwas Glück dabei sein.

