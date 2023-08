﻿ OZ-Leser stechen mit der „Santa Barbara Anna“ in See: „Das Schiff ist ein Hingucker“

Rostock. Die Ausfahrt auf der „Santa Barbara Anna“ am Donnerstagnachmittag beginnt mit einem Geburtstagsständchen für Udo Schiffel. Der OZ-Leser feiert an diesem Tag seinen 63. Geburtstag. „Diese Fahrt ist das zweite Highlight des Tages – das erste war natürlich der Glückwunsch von meiner Frau“, sagt er lachend.

Nun sitzen Schiffel und seine Karola an Deck des Dreimast-Toppsegelschoners und genießen das gute Wetter und die Atmosphäre an Bord. „Ich mag vor allem das Ursprüngliche. Dass das Schiff so erhalten wird, wie es gebaut wurde. Optisch ist das Schiff ein Hingucker“, sagt die 62-Jährige.

Karola und Udo Schiffel feiern den Geburtstag des 63-Jährigen. © Quelle: Ove Arscholl

Sie habe schon ganz vergessen gehabt, an dem Gewinnspiel der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen zu haben – und war daher umso überraschter, dass sie und ihr Mann zu den 58 Lesern gehören, die während der Hanse Sail zusammen in See stechen können.

„Es wird ein unvergessliches Erlebnis“, begrüßt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel die Leser. Er freue sich darauf, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Uns interessiert natürlich, wie Sie die OSTSEE-ZEITUNG finden – wir wollen hören, was Sie sich wünschen.“

Henriette Schumacher (l.) und Janine Schmidt aus Rostock sind bei der Ausfahrt mit dabei. © Quelle: Ove Arscholl

Regionale Berichterstattung hoch im Kurs

Besonderen Wert legen viele der Anwesenden auf die regionale Berichterstattung. „Ich wünsche mir noch mehr Berichterstattung aus dem Landkreis“, sagt Karola Schiffel. Die gebürtige Rostockerin ist mit der OZ aufgewachsen. „Meine Eltern hatten die OZ abonniert und meine Mutter liest sie heute mit 88 Jahren noch“, sagt sie. „Für meinen Mann und mich war es überhaupt keine Frage, welche Zeitung wir abonnieren werden.“

Eileen Reinelt mag vor allem die Berichterstattung über Veranstaltungen. Die 35-Jährige aus dem Landkreis Rostock ist zusammen mit ihrem Vater an Bord. „Im vergangenen Jahr war ich auf der ,Koi’. Das war mir fast ein bisschen zu voll“, sagt sie. Reinelt blickt aufs Wasser. „In diesem Jahr wollten wir an dieser Ausfahrt teilnehmen.“

Uwe Krüger und Eileen Reinelt aus Sanitz schätzen die regionale Berichterstattung. © Quelle: Ove Arscholl

„Teamwork, Wind und Wellen“: Passagiere lieben die Seefahrt

Carolin Pahnke aus Papendorf hat früher selbst während der Hanse Sail auf Schiffen gearbeitet. „Ich mag das Teamwork, das Wasser, den Wind – ich bin Rostockerin und da gehört das einfach dazu“, schwärmt sie.

Auch die Besatzung der „Santa Barbara Anna“ ist zufrieden. Die Fahrten während der Hanse Sail sind ausgebucht. Joachim Heinzius, erster Maschinist, weiß, was die Menschen an den Segelausflügen reizt. „Viele sind selbst zur See gefahren und haben so noch eine Verbindung zur Schifffahrt. Andere machen das als Schnupperkurs und wollen testen, ob das was für sie ist. Und dann gibt es viele, die das gemeinsam mit der Familie machen, weil es einfach Spaß macht.“

Rudergängerin Inka Mai und auszubildender Maschinist Eckhard Krösche © Quelle: Ove Arscholl

Leser lernen das Segelsetzen

Die OZ-Leser werden während der Ausfahrt mit eingebunden, dürfen beim Segelsetzen helfen. Kapitän Peter Mai erklärt Franziska Schulz aus Nienhagen und Birgit Milk aus Kranichshof die richtigen Handgriffe.

Franziska Schulz (l.) aus Nienhagen und Birgit Milk aus Kranichshof helfen beim Setzen der Segel. © Quelle: Ove Arscholl

Peter Mai, Kapitän der „Santa Barbara Anna“ © Quelle: Ove Arscholl

„Am Anfang war das noch ganz leicht, aber dann wurde es schon etwas anstrengender“, sagt Milk. Schulz stimmt zu: „Da musste man sich schon ein bisschen in die Seile hängen.“ Sie findet es toll, mithelfen zu dürfen. „Deswegen habe ich mich auch gleich freiwillig gemeldet.“

