Rostock. Mit ihren kleinen Händen reißt Leni das Lenkrad herum – mal nach links, mal nach rechts. Damit die Kurven nicht zu scharf werden, greift manchmal Papa Johannes Hilbert ein. Er hält seine Tochter beim Autoscooterfahren fest im Arm. Ansonsten macht die Zweijährige das ganz wie die Großen: Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und einem aufgeregten Blick kracht sie mit dem Wagen gegen andere und bricht in Gelächter aus. Als die beiden das Fahrgeschäft verlassen, zieht Leni ein deutliches Fazit. Sie läuft zu ihrer Mama, hüpft zweimal und ruft: „Noch mal!“ Und das, obwohl es schon die zweite Runde war.

Dass die Rostocker Hanse Sail eine Veranstaltung nach Lenis Geschmack ist, das haben die Eltern aus Schwaan schon lange vor ihrem Besuch am Freitagmittag gewusst. Schon die 30. Hanse Sail im letzten Jahr haben sie mit ihr besucht. „Die Kleine findet alles toll, was kracht, glänzt oder glitzert“, sagt Maria Hilbert mit Blick auf den Rummel. „Außerdem liebt sie Polizei und Feuerwehr und ihre Autos.“ Die Zweijährige hat Glück, die Veranstalter kennen ihr Publikum. An der ehemaligen Neptunwerft stellen die Feuerwehren der Hansestadt ihr Ehrenamt und Equipment vor. Mit dabei: die Löschfahrzeuge, eine Hüpfburg und ein Parcours.

Familie Hilbert aus Schwaan genießt die Hanse-Sail: Maria und Johannes Hilbert mit Tochter Leni (2).

Hanse Sail mit Kind: 20 Fahrgeschäfte locken Jung und Alt

Für Kinder bietet die 31. Auflage der Hanse Sail ein facettenreiches Programm. Zum Repertoire gehören beispielsweise die OSPA Erlebniswelt auf dem „Ankerplatz“ und der „Maschinenraum“, wo auf rund 15.000 Quadratmetern Fläche circa 20 Fahrgeschäfte Platz finden. Zwischen den Attraktionen lockt eine breite Essensauswahl mit Herzhaftem und Süßem. Leni jedenfalls hat sich klar positioniert: „Crêpes und Eis gehen immer“, sagt Mutter Maria Hilbert scherzhaft. Dass die Naschereien trotz der Feierlichkeiten nicht die Überhand gewinnen, hat die 31-Jährige allerdings im Blick.

Die Augen der Tochter bewegen sich derweil zwischen blinkenden Karussells und lauten Bühnen hin und her. So ein Event bedeutet viele Reize. Kein Wunder, dass der Drang groß ist, sich auszuprobieren. „Es gibt Momente, da hält Leni überall einmal an“, erzählt Maria Hilbert. Um das zu unterbinden – zum Beispiel, wenn das Vergnügen irgendwann zu teuer wird – hat sie ihre Methoden: Konsequenz und Ablenkung. Grundsätzlich gehe es aber darum, dass der Nachwuchs seinen Spaß hat. „Wenn ich das sehe, erwärmt das mein Herz“, sagt die Mutter. Also nehme sie es hin, dafür auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Hanse Sail: Dafür nimmt die Familie gerne Geld in die Hand

Gesagt, getan. Für zwei Getränke zahlt die Familie 10 Euro, denn die 30 Grad draußen machen sich bemerkbar. Immerhin: Das Pfandgeld für die Becher ist im Preis enthalten. Leni, die wegen der Sonne auch einen Hut trägt, schnappt sich das Wasser und nimmt einen kräftigen Schluck. Dann spaziert sie mit ihren Eltern weiter, Hand in Hand die Sail entlang. Für Johannes Hilbert ist das, was zählt: die gemeinsame Zeit. „Das Erlebnis an sich, mit uns hier zu sein, bereitet ihr am meisten Freude“, sagt der 34-Jährige. Das macht die Kleine mit Mimik, Gestik und Taten deutlich: Wenn Papa dabei ist, traut sie sich zum Beispiel auch die schnellen Fahrgeschäfte zu.

Schiffe lehren im Stadthafen und in Warnemünde Maritimes

Neben Spiel und Spaß spielt natürlich die Szenerie eine Rolle. Aus Sicht des Familienvaters trägt es zur Bildung bei, sich mindestens eines der 111 Traditionsschiffe an den Kaikanten in Rostock und Warnemünde genauer anzusehen. Immerhin handele es sich um Einblicke, die manchem Besucher sonst verwehrt geblieben wären. Hinzu komme, dass solche Einblicke, die über den herkömmlichen Alltag hinausgehen, Kinder besonders faszinieren, ergänzt Maria Hilbert.

Vorerst aber dreht Leni ihre Runden mit dem nächsten Karussell. Sie sitzt in einem Waggon im Stil eines Autos, der langsam über Schienen rollt – das funktioniert schon ohne Papa. Den Spaß teilt sie mit ihren Eltern trotzdem. Nach jeder Runde winkt die Zweijährige, wenn sie an ihnen vorbeifährt. Und wieder tut Leni im Anschluss mit wenigen Worten und einem strahlenden Lächeln kund, was sie über die Hanse Sail denkt: „Das war toll!“