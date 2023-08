Zum Start der Hanse Sail: Partyschiff „Koi“ legt am Donnerstag ab – es gibt noch Tickets

Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG lädt zum Start der Hanse Sail am Donnerstag (10. August) zur Party auf der MS „Koi“ ein. Wer zum Klang der 90er-Jahre feiern und tanzen möchte, ist willkommen. Es sind noch einige der begehrten Karten zu haben. Die Tickets gibt es hier. Sie kosten 35 Euro.

Die Gäste können ab 18 Uhr an Bord des Eventschiffes. Es legt um 19 Uhr vom Liegeplatz 71 im Stadthafen ab. Für Stimmung auf der Warnow und der Ostsee sorgt DJ Flaek. Die „Koi“ legt gegen 23 Uhr wieder an.

Usedom, Rügen, Stralsund: OZ verlost Tickets für weitere „Koi“-Partys

Wer die Ausfahrt mit der „Koi“ am Donnerstagabend in Rostock verpasst, hat bei weiteren Terminen die Möglichkeit zum Partyausflug. Das Eventschiff der Adler-Reederei kommt am 16. und 17. August nach Usedom. Am 18. August legt es in Sassnitz auf Rügen ab, einen Tag später am 19. August findet eine Schiffsparty in Stralsund statt.

Für die Ausfahrten verlost die OZ Karten: Zum Gewinnspiel für die Usedom-Termine geht es hier, am Gewinnspiel für die Ausfahrten von Sassnitz und Stralsund können Sie hier teilnehmen.

Die 32. Hanse Sail startet am Donnerstag. Sie wird um 16 Uhr in Warnemünde von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) offiziell eröffnet – mit dem traditionellen Schlagen einer Schiffsglocke. Hunderttausende Besucher werden bis Sonntag erwartet. Sie können fast 150 Schiffe aus sieben Nationen bestaunen. Viele von ihnen fahren mit Gästen hinaus auf die Ostsee.

OZ