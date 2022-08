Abseits der Ausfahrten bei der 31. Hanse Sail in Rostock locken auch an Land Konzerte, Mitmach-Aktionen und Shoppingmeilen die Besucher. Ob in Warnemünde, am Stadthafen, in Hohe Düne oder im Iga-Park – das sind die Highlights vom 11. bis 14. August.

Rostock. Auch wenn es bei der Hanse Sail hauptsächlich um die Schiffe und die Ausflüge mit ihnen geht – Landratten müssen beim Rostocker Volksfest auch nicht auf den Spaß verzichten. Insgesamt 33 Erlebnisbereiche gibt es bei der Sail in diesem Jahr von Warnemünde bis zum Stadthafen. Und damit das maritime Flair nicht zu kurz kommt, haben diese stilechte Namen, wie beispielsweise Achterdeck, Maschinenraum oder Brücke.

Dabei können sich Besucher auf so viel Vielfalt wie noch nie freuen. „Kleinere Bühnen, breitere Gänge und eine harmonische Verteilung der Aktionsflächen haben viele Gäste überzeugt. Darauf wollen wir nun aufbauen“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Die kommissarische Hanse-Sail-Chefin Bettina Fust pflichtet ihm bei: „Die Hanse Sail wird überall erlebbar sein – vom Rostocker Rathaus bis zum Warnemünder Passagierkai gibt es überall etwas zu entdecken“. Die OZ gibt einen Überblick, was die Highlights an Land bei der Hanse Sail vom 11. bis 14. August sind.

Das ist bei der Hanse Sail 2022 im Rostocker Stadthafen los

Im Zentrum des Haupt-Veranstaltungsgeländes am Stadthafen steht der "Maschinenraum". Der Sail-Rummel auf der Haedgehalbinsel mit mehr als 20 Fahrgeschäften will bei den Gästen für den Adrenalinkick sorgen. "Fly over", "Pacific Rim" oder "Airforce The Ride" bieten Überschläge, das Gefühl von Schwerelosigkeit und Panorama-Perspektiven. Erstmalig dabei: der 40 Meter hohe Kettenflieger der Firma Piontek.

Auf dem "Ausguck" und der "Brücke" treten an allen vier Tagen Musiker aus unterschiedlichen Genres auf. Neben verschiedenen Shantychören stehen unter anderem auch mehrere DJs oder lokale Bands, wie Les Bummms Boys, Five Men on the Rocks oder Subbotnik, auf den zwölf Bühnen am Stadthafen.

Ein Rummel zum Mitmachen: So lautet die Devise auf dem "Achterdeck". Die Initiative "Mein HafenDeinHafen" lädt unter anderem zu Konzerten, Swing-Tanz-Kursen und einer Silent-Sound-Disco ein. Auch Wassersportvereine bieten hier Aktionen. Außerdem präsentieren sich etliche Händler mit fairen Produkten aus den Bereichen Kunsthandwerk, Upcycling und Kulinarik.

Der Mau-Club gestaltet den "Echolot"-Erlebnisbereich mit dem X&POP-Festival. Dort wird unter anderem die Depeche-Mode-Show "Forced to Mode" zu sehen sein. Tickets dafür gibt es ab 30 Euro auf der Internetseite des Mau oder vor Ort. An den restlichen drei Tagen treten jeweils vier Bands am Abend auf, darunter Mainport, Pöbel MC und Luzifa. Karten kosten dafür zwischen 8 und 10 Euro pro Abend.

Auf der "Helling" (am Hellingkran) werden das Brandschutz- und Rettungsamt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren den Schaulustigen zeigen, wie die Retter bei Feuer, Hochwasser oder Unfällen handeln. Die "Kajüte & Kombüse", das "Weindorf" oder der "Internationale Markt" im östlichen Stadthafen sind die richtigen Bereiche, wenn Hunger und Durst sich melden.

Anlässlich des Besuches der "Gorch Fock" wird es im Rostocker Rathaus eine Fotoausstellung von Kathrin Wahrendorff geben. Sie hat die Arbeit auf dem Großsegler in 50 Bildern mit ihrer Linse eingefangen. Im Fischereihafen lassen sich zudem Trainings in Überlebensanzügen oder Schiffsevakuierungen miterleben.

Das ist bei der Hanse Sail 2022 in Warnemünde los

Auf dem Marine-Stützpunkt Hohe Düne sorgt das Kieler Marinemusikkorps für die musikalische Unterhaltung. Außerdem können das Segelschulschiff der polnischen Marine, "Iskra", und die Korvette "Oldenburg" besichtigt werden. Die "Gorch Fock" liegt hingegen am Passagierkai in Warnemünde, direkt neben der "Dar Młodzieży", dem mit einer Länge von knapp 110 Metern größten Vertreter unter den diesjährigen Traditionsschiffen.

Im Warnemünder Kurhausgarten wird unter anderem die Hanse Sail am 11. August um 16.30 Uhr offiziell durch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit einem Fassbieranstich der Hanseatischen Brauerei Rostock und anschließendem Konzert eröffnet. Gute Stimmung versprechen außerdem der Hanse Sail Rock am 12. August um 17 Uhr und eine ABBA-Tribute-Show von "Swede Sensation" am 13. August um 20 Uhr. Karten für 18 Euro gibt es auf www.mvticket.de.

Ausfahrt mit Traditionsschiffen Es gibt noch freie Plätze für Ausfahrten mit den Traditionsschiffen! Vor allem am Donnerstag und Sonntag, aber auch am Freitag und Samstag gibt es noch Restplätze. Buchen kann man online unter www.hansesail.com, telefonisch (03 81 / 3 81 29 74 / -75) oder vor Ort mit Beratungsgespräch (Warnowufer 65).

Auf der "Sail Promenade" im Ostseebad bieten Händler Schmuck, Sommerartikel und Kunsthandwerk an. Erstmalig wird auch das Strandsand-Kino im Zuge der Sail eröffnet. Über alle vier Tage laufen hier am Abend kostenlos Filme, darunter "Kon-Tiki", "Master and Commander", drei Folgen der Kultserie "Zur See", Teil 1 und 2 von "Fluch der Karibik", "Ein Sonntag fürs Herz", "Aloha" und "Die blaue Lagune".

Das ist bei der Hanse Sail 2022 im Iga-Park los

Auf dem "Topdeck" im Iga-Park werden den Besuchern unter anderem Bastelstraßen und Kutterrennen geboten. Außerdem findet hier am Vormittag des 14. August das Oldtimertreffen des Vereins IG American Cars Rostock statt. Und: Man kann im Wassersportpark Supieria mit diversen Wassersportgeräten auf Tuchfühlung mit der Warnow gehen.