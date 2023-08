Verkehr, Polizei-Meldungen, Veranstaltungen

Sturmwarnung in MV: Stralsunder Zoo schließt am Montag

Was gibt es Neues in Stralsund und Umgebung? Der Zoo schließt am Montag aufgrund der Sturmwarnung in MV. Einsetzende Regenfälle haben bereits erste Schäden an Bäumen verursacht.