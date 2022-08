Rostock. Die Rostocker Darkrock-Metal-Band Mainpoint ist am Freitagabend auf der Hanse Sail aufgetreten. Es war eines der Konzerte, die nach der Absage des X&POP Festivals kurzerhand in den Mau-Club verlegt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich sollten Mainpoint auf dem Open Air vor dem Club im Stadthafen spielen. Die Veranstalter setzten in diesem Jahr vorrangig auf Newcomer und Talente aus der Region. Weil im Vorfeld jedoch zu wenig Tickets verkauft wurden, musste das Festival abgesagt werden.

Also waren am Freitag Mainpoint und auch Million Fellas bei Einlass gegen Spende im Club zu hören. Das Konzept scheint aufzugehen: Immer wieder finden sich an der Hafenkante flanierende Menschen vor dem Club ein. Die offenen Türen lassen die volltönende Stimme von Mainpoints Vocalist Axel über die Schwellen des Clubs hinaus in den Stadthafen klingen.

Mainpoint im Mau: „Wir sagen trotzdem danke“

Von der Tatsache, dass das Konzert eigentlich gerade im Freien gespielt werden sollte, wollte sich die Band nicht herunterziehen lassen. „Diesmal gibt es keine Bühne draußen, sondern drinnen. Wir sagen trotzdem danke, dass wir heute hier sein dürfen“, kommentiert Sänger Axel von der Bühne herab, bevor er unter zustimmenden Beifall den Song „Radioactive“ anstimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Miez und Rob Fritz freuen sich auf das Mainpoint Konzert. Sie kamen spontan von der Hanse Sail und kennen Sänger Axel noch von früher. © Quelle: Finn Loose

Als gegen 23.30 Uhr mit „The ruination dance“ die letzte Zugabe des Abends verklingt, trägt der Abendwind die Geräuschkulisse der Meile im Stadthafen herüber. Für viele geht es jetzt noch weiter.

Partynacht Samstag

Am Samstag wird das Programm im Mau-Club fortgesetzt. Von 17 Uhr bis spät in die Nacht soll gefeiert werden. Höhepunkt dürfte dabei für viele die Depeche Mode Cover-Band Forced To Mode um 20 Uhr sein. Aber Achtung: für das Exklusivkonzert gibt es nur limitierte 400 Tickets und keinen Einlass gegen Spende.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Finn Loose