Hanse Sail Rostock: Sturmtief „Zacharias“ sorgt für Absage der Haikutter-Regatta

Rostock. Aufgrund angekündigter Orkanböen und schwerer Regengüsse ist die beliebte Haikutter-Regatta auf der Hanse Sail abgesagt worden. Darauf haben sich am Montagvormittag alle Schiffseigner geeinigt. „Sicherheit geht absolut vor“, sagt Bettina Fust, kommissarische Leiterin des Hanse-Sail-Büros.

Die traditionelle Regatta mit neun Kuttern findet jährlich vom dänischen Nysted bis zum Rostocker Hafen statt. Der angekündigte Sturm mit Böen bis Stärke 10 soll zwar schon am Dienstag wieder abflauen, aber seine Auswirkungen werden auch Tage später noch zu spüren sein – insbesondere auf See. Gerade, wenn die Schiffe anlanden wollen, gäbe es bei diesem Wetter große Probleme, so Moritz Naumann, Pressesprecher der Hanse Sail.

Auch 80 Mitsegler der Haikutter-Regatta betroffen

Betroffen sind nicht nur Besatzungen der neun Haikutter, sondern auch ihre Gäste, die das Ereignis aus nächster Nähe erleben wollten. Außerdem hätten in diesem Jahr erstmals Mitsegler an Bord von vier Begleitschiffen die Haikutter-Regatta beobachten können. Insgesamt sind etwa 80 Gäste von der Absage betroffen.

„Nun gibt es natürlich auch keine Siegerehrung“, so Fust. „Aber wir werden die Crews trotzdem zum ,Come Together’ einladen. Denn die Haikutter-Regatta wurde initiiert, um diesen besonderen Schiffen Wertschätzung zu zeigen.“

Fahrt über Ostsee für Haikutter zu unsicher

Einige der Haikutter liegen bereits in Rostock, andere haben ihre Teilnahme an der Hanse Sail komplett abgesagt – ebenfalls aus Sicherheitsgründen. „Die ,Sarpen’ zum Beispiel kommt aus Schweden“, erklärt Carolin Pries vom Organisationsbüro. „Auch für deren Gäste wäre die Sicherheit bei der Überfahrt nicht gewährleistet gewesen.“

Traditionell segeln jedes Jahr am Tag vor der offiziellen Eröffnung der Hanse Sail mehrere der historischen Haikutter auf direktem Weg über die Ostsee. Sie bekamen ihren Namen, weil die Fangtechnik an Bord wesentlich effizienter war als die der älteren Schiffe – sie waren „gefräßig wie Haie“.

Sind weitere Events der Hanse Sail in Gefahr?

Für die restlichen Events kann Naumann eine Entwarnung aussprechen: „Wir haben für Montag und Dienstag eine Wetterwarnung, aber für den Rest der Woche sieht es gut aus. Bereits am Dienstag soll sich das Wetter wieder beruhigen.“ Damit seien auch keine weiteren Veranstaltungen wie das Feuerwerk oder Schiffsbesichtigungen gefährdet.

