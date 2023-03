Hanse Sail, Warnemünder Woche, Turmleuchten – das plant Warnemünde 2023

Nach drei coronabedingt schwierigen Jahren sollen Einheimische und Besucher des Rostocker Ostseebads in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten kommen, so Tourismusdirektor Matthias Fromm. Ein Event in Warnemünde wackelt allerdings aktuell.

Rostock-Warnemünde. Das Ostseebad Warnemünde hat allen Grund zum Feiern. Das erklärte Tourismusdirektor Matthias Fromm in dieser Woche auf der Sitzung des zuständigen Ortsbeirats. So sollen Einheimische und Besucher 2023 nach drei pandemiebedingt schwierigen Jahren wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Dabei werde auf Qualität statt Quantität gesetzt, so Fromm. Veranstaltungen sollen teilweise kürzer, dafür aber das Portfolio erweitert und dadurch auch andere Zielgruppen angesprochen werden. Konkret wurde der Tourismuschef noch nicht, sondern legte stattdessen den Fokus auf die bereits gesetzten Höhepunkte des Jahres.

Ostermarkt Anfang April auf der Promenade vor dem Hotel Neptun

Erstmals nach drei Jahren werde es wieder einen Ostermarkt im Ostseebad geben. Der soll vom 5. bis 10. April in gewohnter Manier auf der Promenade aufgebaut werden, mit zahlreichen Händlern, gastronomischen Angeboten und Musik.

Kurz darauf anschließen wird sich der Warnemünder Frühlingslandgang – ehemals Stromerwachen – vom 26. April bis 1. Mai.

Insgesamt aber solle die Nutzung der Promenade laut Fromm im Vergleich zu den Corona-Jahren wieder verknappt werden und Buden weniger lange dort stehen – auch um Anwohner zu erleichtern.

Die Bummelmeilen am Alten Strom und auf der Promenade sind zur Warnemünder Woche stets gut besucht. © Quelle: Frank Söllner

Die dürfen sich stattdessen künftig auch andernorts mit Festen und Märkten konfrontiert sehen. Die Tourismuszentrale plane, so Fromm, alternative Veranstaltungsflächen zu suchen, um das Geschehen im Ort zu entzerren. Zur 85. Warnemünder Woche beispielsweise, die vom 1. bis 9 Juli stattfindet, werde ein Teil des Programms in den Kurhausgarten verlegt, wie Astrid Voß, Vorsitzende des Warnemünde Vereins, sagte.

Zur Eröffnung werde in gewohnter Manier die inzwischen 20. Auflage des „Niegen Ümgangs“ dargeboten, ein bunter Festumzug in traditionellen Kostümen vom Leuchtturm bis zum Kurhaus. Zum weiteren Programm gehören zahlreiche Regatten zu Wasser und kulturelle Darbietungen an Land.

Das laut Tourismuschef nächste Top-Event im Veranstaltungskalender: die 32. Hanse Sail, die wie gewohnt am zweiten Wochenende im August in der Hansestadt Rostock und dem Ostseebad Warnemünde gefeiert wird. Sie gehört zu den weltweit größten Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen und zieht traditionell mehr als eine Million Besucher an die Warnow. Offizielles Partnerland des Seglertreffens, das vom 10. bis 13. August 2023 gefeiert wird, sind die Niederlande.

Fast schon genauso alt wie die Sail ist das Warnemünder Brückenfest. Das wird in diesem Jahr zum 29. Mal begangen, vom 5. bis 10. September. Besucher erwartet ein Programm mit Flaniermeile und Verkaufsständen auf der Promenade sowie viel Musik.

Den Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Ostseebads soll wieder das Warnemünder Turmleuchten – früher „Leuchtturm in Flammen“ – bilden.

Mit seinen farbenprächtigen Inszenierungen rund um das namensgebende Denkmal, das 2023 bereits stolze 125 Jahre alt wird, und einem musikalischen Programm zieht die Veranstaltung am Neujahrstag regelmäßig Zehntausende an. Viele Hotels und Ferienwohnungen sind bereits Monate im Voraus ausgebucht.

Bangen um Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz

Bei aller Freude über die anstehenden und bereits fest gebuchten Veranstaltungen in Warnemünde gab es allerdings auch einen kleinen Wermutstropfen: Weil vor Kurzem eine Bürgerinitiative gegen den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz mobil gemacht hatte – die Mitglieder warfen den Veranstaltern unzumutbaren Lärm zu später Stunde vor – herrschte Unklarheit darüber, ob dieser im Dezember stattfinden könne.

Der Weihnachtsmann eröffnet den Weihnachtsmarkt in Warnemünde. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm sowie auch der Vorsitzende des veranstaltenden Handels- und Gewerbevereins, Dietmar Vogel, versicherten auf Nachfrage, dass es auch in diesem Winter einen Weihnachtsmarkt in Warnemünde geben werde – sofern sich weiterhin genügend Unterstützer finden, die auch bereit sind, sich finanziell zu beteiligen.