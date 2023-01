﻿„Harry-Potter“ in Rostock: Dieser Darsteller kommt am Samstag in die Stadthalle

Wichtiger Meilenstein für Norma in Wismar: Nachdem der Dachstuhl am Neujahrstag in sich zusammenbrach, ist der neue jetzt montiert worden. Am 24. Februar soll das Richtfest gefeiert werden. Entstehen wird in der Hansestadt ein neuer Markt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern.