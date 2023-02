﻿„Hartz und herzlich“ aus Rostock: Neue Liebe und Transgender-OP

Die RTL-2-Sozial-Doku zeigt, wie Bewohner des Blockmacherings leben. Demnächst gehen wieder Folgen auf Sendung. Darin stehen für Protagonisten wie Sandra, Cindy und Regina große Veränderungen und emotionale Momente an. Was Zuschauer im Fernsehen sehen können – die Infos zu Folgen und Sendeterminen.

Für Sandra und Tino stehen große Veränderungen an.

Rostock. RTL 2 geht wieder mit der Sozial-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ auf Sendung: Der Sender strahlt laut TV-Programm (Stand 16.2.2023) erneut Folgen aus der Hansestadt im TV aus.

Die erste Rostock-Folge geht demnach am 27. Februar um 13.55 Uhr auf Sendung. In der Episode steht ein lebensverändernder Schritt für Jack an: Der 21-Jährige ist transgender und steht vor seiner ersten geschlechtsangleichenden Operation. Unterdessen gibt es für Cindy nach vielen Rückschlägen wieder etwas Erfreuliches: Sie scheint eine neue Liebe gefunden zu haben. Rentnerin Regina besucht derweil erstmals das Grab ihres Verlobten Norbert.

Auch in den folgenden Rostock-Episoden geht’s rund. So können Zuschauer zum Beispiel miterleben, wie sich Sandra und Tino auf den Weg zur Kinderwunschklinik machen. Die fünffache Mutter will ihre Sterilisation rückgängig machen lassen, um doch noch ein weiteres Kind bekommen zu können.

Heute Liebe, früher „nicht mit’m Arsch angeguckt“

Dass die Beiden einmal eine Familie gründen würden, war nicht absehbar. Im Interview mit RTL 2 verrät Sandra, die seit 2014 im Blockmachering wohnt, dass sie Tino zwar schon seit dem Kindergartenalter kennt. Liebe war das damals aber wohl nicht. „Hab’ ihn nicht mit’m Arsch angeguckt“, erinnert sich die Rostockerin. „Aber umso glücklicher sind wir jetze.“

Ihren glücklichsten Moment hat sie mit Tino geteilt. Das sei 2018, als drei ihrer Kinder nach drei Jahren in einer Einrichtung für betreutes Wohnen wieder zu ihr nach Hause umziehen konnten, erzählt Sandra.https://fb.watch/iJGtZjFZER/

Die Familie ist ihr wichtig. „Geld macht nicht glücklich. Uns macht glücklich, dass wir füreinander da sind.“ https://fb.watch/iJGJkWpxcD/

Wiederholungen statt neuer Folgen

Deshalb wollen sie und Tino sich wohl trotz großer Familie auch den neuerlichen Kinderwunsch erfüllen. Wer das miterleben möchte, kann das ab 27. Februar bei RTL 2 tun, wenn wieder Rostock-Folgen von „Hartz und herzlich“ auf Sendung gehen. Was in den Episoden passiert, dürfte langjährigen Fans der Sozial-Doku allerdings bekannt vorkommen: Die Folgen wurden erstmals Ende 2021 gesendet. Wann neue Episoden aus Rostock im TV laufen, ist noch nicht bekannt.

„Hartz und herzlich“: Ist die Serie echt oder fake?

Nicht nur die Protagonisten, auch die Sendung selbst sorgt unter Zuschauern für Gesprächsstoff. Und mancher fragt sich: Ist das alles echt? Oder wird mit Script gedreht?

Nach Angaben von Ute Biernat, der Geschäftsführerin der UFA Show & Factual GmbH, handelt es sich bei dem Projekt um keine gestellte Sendung. „Als die Idee zu dem Projekt 2014 das erste Mal aufkam, war uns sofort klar: Wir wollen ganz ohne Script einfach das echte Leben zeigen.“