﻿„Hartz und herzlich“ aus Rostock: Was macht Regina in Britts Talkshow?

RTL 2 zeigt aktuell neue Folgen der Sozialdoku, die spielen allerdings nicht im Blockmachering, sondern in den Benz-Baracken von Mannheim. Dafür macht eine Rostocker Rentnerin auf Facebook von sich Reden: Das Netz kramt ihre TV-Vergangenheit bei Britt, Vera und Co aus.

Rostock. Durch die Doku-Soap „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ bei RTL 2 sind Bewohnerinnen und Bewohner des Blockmacherings deutschlandweit bekannt geworden. Seit 2018 zeigt RTL 2, wie Bewohner im Blockmacherring mit ihrem Leben am Existenzminimum kämpfen.

Und seither schalten Millionen von Menschen den Fernseher ein, um Cindy, Mali, Manja und Co zu sehen. Für einige Protagonisten ist „Hartz und herzlich“ aber nicht die erste Sendung, an der sie teilnahmen. Rentnerin Regina etwa war schon vor der RTL-2-Sozialdoku mehrere Male im TV zu sehen. Clips davon teilen Fans via Facebook.

„Harz und Herzlich“-Stars in Talkshows

Aktuell feiern Talkshows, die in den 90ern und Anfang der 2000er-Jahre beliebt waren, ein Comeback im TV. Mit dabei Britt Hagedorn und ihre Sendung „Britt – Der Talk“ auf Sat.1. In ihrer Sendung spricht die Moderatorin mit ihren Gästen über Themen wie Beziehung, Sex, Beauty-OPs, Shopping-Sucht und ungewollte Schwangerschaften. Häufiger Teil der Show: der fast schon kultige Lügendetektortest.

In der Talkshow von Britt Hagedorn war Regina mehrfach zu Gast. © Quelle: www.https://www.facebook.com/Brittdietalkshow

Bettromanzen und Sexspielzeug

Zu Britts Gästen in der Vergangenheit gehörte auch die Rostockerin Regina. Sie nahm gleich mehrfach im Talkshow-Studio Platz. Unter anderem war sie in der Sendung mit dem Titel „Heimliche Bettromanzen – Warum betrügst du mich ständig?“ zu sehen. Und Britt war nicht die einzige, bei der Regina Privates ausplauderte.

In der Sat.1-Talkshow „Vera am Mittag“ mit Vera Int Veen etwa kämpfte Regina um ihren damaligen Ex-Freund Olaf – vergeblich.

Und auch bei „Hartz und herzlich“ gewährt Regina regelmäßig Einblicke in ihr Liebesleben. So entdeckte die ehemalige Werftarbeiterin vor laufender Kamera das Onlinedating für sich oder shoppte bei einem Hamburgurlaub auf der Reeperbahn Sexspielzeug. In Sachen Liebe musste sie auch schon traurige Momente erleben wie den Tod ihres Verlobten Norbert. Welche Ansprüche sie an einen neuen Partner hatte, stellte die Rentnerin auf RTL 2 auch klar: „Er muss schlank sein. Er darf keine dreckigen Fingernägel haben“, so die Rentnerin.

Von AB