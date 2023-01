﻿„Hartz und herzlich“: Cindy mit ihren Kindern in Rostock – leben sie wieder bei ihr?

Rostock. Cindy zählt zu den beliebtesten und umstrittensten Protagonisten aus „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“. Zuletzt machte sie mit ihrer Trennung von sich reden: Die Beziehung zu dem Mann, den Cindy eigentlich 2023 heiraten wollte, ging in die Brüche.

Cindy lebt wie ihr Ex in Ostfriesland, genauer gesagt in Leer. Doch die zweifache Mutter zieht es immer wieder zurück in die Heimat. Auch am vergangenen Wochenende ist Cindy mit dem Zug nach Rostock gefahren und hat hier offenbar Zeit mit ihren Kindern verbracht. Auf Instagram teilte sie ein Video, das ihre älteste Tochter beim Spaziergang mit einem kleinen Hund zeigt.

Viele Fans interessieren sich für die Familienverhältnisse von Cindy und das Wohl ihrer beiden Mädchen. Vor allem wo die Töchter aufwachsen, möchten viele wissen. Auf die Feststellung eines Followers, dass ihre große Tochter nicht wieder bei ihr lebt, antwortete Cindy nun mit einem klaren „Das stimmt“.

Kinderfotos rufen Hater auf den Plan

Dass Cindy immer wieder Bilder ihrer Kinder in sozialen Netzwerken teilt, schmeckt nicht jedem. Auf TikTok zeigte sie jüngst ein Foto ihrer Töchter und kassiert prompt Negativkommentare. In einem Kommentar machte sich Cindy (inklusive einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler) Luft und schrieb: „Wollt ihr mich jetzt verarschen erst wollt ihr es den wieder nicht könnt ihr euch mal entscheiden.“ Wenig später war der Post von ihrem TikTok-Kanal verschwunden.

Befreundet mit dem Ex-Freund

Verschwunden ist auch Cindys alter Instagram-Account. Der sei gehackt worden, teilte Cindy auf TikTok mit. Ihr neuer Instagram-Account lautet @_happy_cindy_2. Und was hier auffällt, ist ihr Status. Demnach ist Cindy glücklich befreundet mit @derossi1308 – das ist das Insta-Profil ihres Ex-Freundes. Der wiederum scheint auf Instagram nicht sehr aktiv zu sein: Sein letztes gepostetes Foto zeigt ihn noch sehr verliebt mit Cindy im Arm.