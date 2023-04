﻿„Hartz und herzlich“: Ex-Rostockerin Cindy eröffnet Shop mit Fanartikeln

Kostenfrei bis 14:01 Uhr lesen

Liga-Neuling überrascht

In ihrer Premieren-Saison peilen Basketballer wirtschaftlich ein Rekordergebnis an. Der Umsatz der Seawolves wird mit rund sechs Millionen Euro doppelt so hoch ausfallen, wie von der Liga gefordert. Der Klub richtet den Blick schon voraus.