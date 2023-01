﻿„Hartz und herzlich“-Cindy: „Ich bin verliebt“

Rund 1300 Menschen bei Protesten gegen Ukraine- und Energiepolitik in MV

Friedliche Demonstrationen gab es in 16 Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Teilnehmer wurden in Rostock, Neubrandenburg und Waren an der Müritz gezählt. Im Zentrum stand die Genehmigung für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, wie die Polizei mitteilte.