﻿„Hartz und herzlich“: Ex-Rostockerin Cindy äußert sich zu Schwangerschafts-Gerüchten

„Tier und Natur“ in Rostock: Diese süßen Katzen und Hunde können Besucher erleben

Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Reptilien und jede Menge Besucher: In der Hansemesse in Rostock-Schmarl ist an diesem Wochenende tierisch viel los. Gelockt wurden Haustier-Fans mit günstigen Angeboten für Futter und Zubehör, Streichelzoos, Aktionen und Tipps von Profis. Auch Sonntag ist geöffnet.