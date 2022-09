Der Kult-Seefahrer aus dem Blockmacherring in Groß Klein ist 2021 gestorben. Am Dienstag, 6. September, bekommt er eine „Sonder-Sendung“, in der Freunde, Familie und Fans Abschied nehmen – mit herzergreifenden Szenen.

