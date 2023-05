﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Wann kommen neue Folgen im Fernsehen?

Tourismus

In Zeiten steigender Preise wird auch das Reisen teurer. Wer sich Kosten für Übernachtungen sparen und trotzdem Ferien an der Ostsee machen will, kann besondere Angebote nutzen. Rostock-Warnemünde, Rügen, Seenplatte – wo im Juni, Juli und August kostenloser Urlaub möglich ist und wie man an Gratis-Unterkunft oder -Campingplatz kommt.