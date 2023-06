﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Baby-Glück für Mali und Andreas

Mit Video zur aktuellen Lage

Flammeninferno im Göldenitzer Moor unter Kontrolle – doch der Einsatz hält an

Stundenlanger Einsatz für rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Landkreis Rostock: Am Dienstag hat ein Wald- und Torfmoorgebiet bei Göldenitz und Teschow Feuer gefangen. Erst am Abend waren die Flammen unter Kontrolle. Trotzdem: Gänzlich bekämpft ist der Brand auch in der Nacht nicht.