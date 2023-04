﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Baby-Zoff und Schwangerschaftstest

Auf RTL 2 werden direkt nach Ostern wieder Folgen der TV-Sozial-Doku aus dem Blockmacherring von Groß Klein gesendet. Darin bahnt sich ein Streit zwischen Sandra und Nicole an. Martin hat riesige Probleme und Fans müssen Abschied nehmen von einem Liebling des Fernseh-Formats.

Rostock. RTL zwei startet direkt nach Ostern mit weiteren Folgen der Sozial-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ ins gewohnte Tagesprogramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 11. bis 24. Dezember können Zuschauer täglich ab 13.55 Uhr mit den Bewohnern des Blockmacherrings mitfiebern. Schon in der Dienstag-Folge hat Martin mit Problemen zu kämpfen.

Lesen Sie auch

Nachdem seine Verlobte ins Obdachlosenheim gezogen ist, gerät sein Leben aus dem Ruder. Mittlerweile wurde seine Wohnung fristlos gekündigt. Martin hat Glück: Er kommt bei Freunden unter. Doch die Beziehung zu ihnen wird schwierig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derweil merkt Mama Sandra, dass sie ein Kind erwartet. Sie vermutet, dass es nicht nur ihr so geht. Es könnte sein, dass auch ihre 17-Jährige Tochter Jasmin schwanger ist. Sandra drängt sie zu einem Test.

Abschied von Serien-Liebling

Traurig wird es in der Mittwoch-Folge: Es heißt Abschied nehmen von Andreas Kowalski. Der Seemann war bei vielen „Hartz und herzlich“-Fans Kult. Am 29. November 2021 ist er verstorben. „Hartz und herzlich“ begleitet ihn auf seiner letzte Reise. Und dazu gehört eine echte Seemannsbestattung. Seine Schwester, seine Ex-Frau und viele andere denken an die schönsten Kowalski-Momente zurück.

Freundinnen streiten um Baby-Namen

Auch in den folgenden Episoden geht’s zur Sache. Es bahnt sich ein Streit zwischen Sandra und Nicole an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicole ist mit Sohn Dave Kilian zum fünften Mal Mutter geworden. Doch etwas trübt das Baby-Glück der 33-Jährigen: Ihre Freundin Sandra ist ebenfalls schwanger, und auch sie möchte ihren Sohn Dave nennen. Nicole fühlt sich deshalb nachgeahmt. Zerbricht die Freundschaft der Frauen am Namen-Zoff?

Und Sandra kommt nicht zur Ruhe. Die Schwangere erhält schlechte Nachrichten aus dem Krankenhaus: ihr Baby ist unterversorgt. Das kann bedeuten, dass Sandras sechstes Kind viel früher und mit einem Kaiserschnitt geholt werden muss.

Wiederholungen aus Rostock

Die Rostock-Folgen die aktuell auf RTL zwei laufen sind Wiederholungen. Wann der Sender neue „Hartz und herzlich“-Folgen aus der Hansestadt zeigt, ist noch nicht bekannt.