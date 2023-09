﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Jasmin muss Kind allein bekommen, Freund findet Geburt „eklig“

Rostock. Ob Mannheim oder Magdeburg, Rostock oder Trier: Die Sendung „Hartz und herzlich“ auf RTL zwei begleitet bundesweit Menschen, die am Existenzminimum leben. Sobald neue Folgen laufen, schalten viele Zuschauer den Fernseher ein.

Aktuell laufen im Fernsehen wieder neue Folge „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ und besonders um eine Protagonistin machen sich Fans Sorgen.

Jasmin erwartet ihr erstes Kind und muss ins Krankenhaus. Der Grund: Bei ihr wurde Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Das liegt in der Familie. Auch Mama Sandra (38), ihre Oma und ein Bruder haben Diabetes Typ 2. Doch nachdem sie durchgecheckt worden ist, kann Jasmin die Klinik wieder verlassen.

Wenn ihr Baby kommt, wird die 18-Jährige auf sich gestellt sein. Denn in der Folge, die am Dienstag ab 16.05 Uhr auf RTL zwei läuft, zeigt sich: Ihr Freund Maik will Jasmin bei der Geburt nicht zur Seite stehen. Er will seinen Sohn Lennox erst kennenlernen, wenn der Kleine zu Hause ist. Im Kreißsaal möchte er nicht dabei sein, weil „ich das ein bisschen eklig finde und das nicht sehen kann, weil es zu doll für mich ist“.

Cindy im Liebesglück mit Ossi

Jasmins Mutter Sandra ist vor wenigen Wochen selbst noch mal Mutter geworden. Baby Dave kam zu früh auf die Welt und muss ständig beaufsichtigt werden. In den Urlaub fährt die Familie trotzdem: Sandra und Tino fahren mit ihren Kindern zu Cindy.

Die lebt, nachdem sie das Mutter-Kind-Heim verlassen hat, bei ihrem Freund Ossi in Ostfriesland. Das Leben der 21-Jährigen scheint sich geordnet zu haben. Sie wohnt mit ihrem Freund in einem Haus und hat einen Job. Nur ihre Kinder fehlen noch.

