﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Liebes-Stress für Mali, Umzug für Cindy

Rostock. In der Sozial-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock-Groß Klein“ zeigt RTL zwei, wie Bewohner des Blockmacherings mit ihren Alltagsproblemen kämpfen. Und davon gibt es eine Menge, wie sich diese Woche zeigt.

RTL zwei strahlt diese Woche erneut Folgen aus der Hansestadt im TV aus. Die erste Rostock-Folge ist am Montag (20. März) um 13.55 Uhr im Fernsehen zu sehen. In der Episode gibt es zunächst gute Nachrichten für ein Paar, bei dem es zuletzt heftig kriselte.

Cindy muss umziehen, Sandra hat Termin in der Kinderwunschklinik

Die dreifachen Eltern Mali und Alex kommen nach monatelanger On-Off-Beziehung wieder besser miteinander aus. Doch das Glück währt nicht lange, wie sich in den folgenden Episoden zeigen wird.

Cindy bekommt derweil die letzte Chance, um ihre Tochter Clara doch bei sich behalten zu können. Das Jugendamt fordert, dass die beiden in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Der Termin dafür ist kurzfristig. Mutter Sandra und Stiefvater Tino können sich nicht richtig von ihr verabschieden. Die beiden sind in Rathenow, wo sie einen Termin in der Kinderwunschklinik haben. Nach Sandras Sterilisation will sie mittels künstlicher Befruchtung nochmal Nachwuchs kriegen.

Rentnerin Regina plagen indes Geldsorgen. Sie muss 9000 Euro Stromkosten nachzahlen. Zudem droht ihr eine Geldstrafe, weil sie den Schornsteinfeger nicht in die Wohnung gelassen hat.

Wiederholungen aus Rostock, neue Folgen aus den Benz-Baracken

Die Folgen sind nicht neu, sondern Wiederholungen. sie wurden bereits Anfang 2022 im Fernsehen ausgestrahlt.

Neue „Hartz und herzlich“-Folgen zeigt RTL zwei jeden Dienstag ab 20.15 Uhr. Aktuell laufen Episoden aus den Mannheimer Benz-Bracken. Wann neue Folgen aus Rostock zu sehen seien werden, ist noch nicht bekannt.