Anwohner des Rosinenbergs sauer

Hansa-Retter Rolf Elgeti steht erneut in der Kritik – wegen der Zustände seiner Immobilien in Gelbensande. Seit zwei Jahren leben die Mieter dort auf einer Dauerbaustelle. Es regnet rein, es zieht. Es gab sogar schon Verletzte und auf dem Innenhof sollen Bauarbeiter schlafen. Die Mieter am Rosinenberg sind mit ihren Nerven am Ende.