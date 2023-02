﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Martin, Cindy und Sandra lassen Herzen sprechen

Die RTL-2-Reality-Sendung zeigt, wie Bewohner des Blockmacherrings mit Alltagsproblemen, Geldsorgen und Familienstress kämpfen. In sozialen Netzwerken müssen Protagonisten wie Cindy und Regina mit Hatern umgehen. Doch am Valentinstag zählt nur die Liebe, da darfs romantisch werden. Was ihnen in einer Beziehung wichtig ist, erzählen die Rostocker in einem Video.

Rostock. RTL 2 zeigt aktuell wieder Folgen der Sozialdoku „Hartz und herzlich“, die im Blockmacherring von Rostock spielen. Es sind zwar Wiederholungen, aber auch die dürften Einschaltquote haben.

Auch wenn die Hansestadt gerade nicht im Fernsehen zu sehen ist, ist Groß Klein Thema bei Fans der Sendung. Die interessieren sich vor allem für das Familien- und Liebesleben der Protagonisten. In den sozialen Netzwerken wird beides diskutiert und kommentiert – nicht immer positiv.

Wenn die Ex-Rostockerin Cindy zum Beispiel auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihr Leben teilt, melden sich neben Fans auch Hater. Zum Valentinstag aber soll nur die Liebe zählen. Was den Rostockern in einer Beziehung wichtig ist, verraten sie in einem RTL-2-Video.

Liebes-Aus für Cindy

„Das Wichtigste in einer Beziehung ist Treue und Ehrlichkeit“, sagt Martin. Manja sieht es ähnlich. Michaela legt darüber hinaus Wert auf Zusammenhalt.

„Dass wir keine Geheimnisse zueinander haben, dass wir uns alles sagen können“, sei ihr wichtig, sagt Sandra. Im Video drückt sie ihrem Tino einen Schmatzer auf.

Nicht ganz so romantisch wird’s in der Folge, die RTL 2 am heutigen Valentinstag ab 13.55 Uhr zeigt: In „Der Traum vom letzten Tag“ mussten Jean und Cindy gerade ihre Tochter Clara abgeben und stehen vor dem Liebes-Aus. Seit Jean weggezogen ist, entfernen die beiden sich voneinander. Jean möchte die Beziehung nun endgültig beenden.

Freundschaft mit dem Ex

Im echten Leben sind die beiden längst kein Paar mehr und auch die Liebe, die Cindy von Rostock in ihre neue Heimat Ostfriesland zog, ist Geschichte: Ende 2022 gab sie die Trennung von ihrem damaligen Verlobten bekannt. Platonisch scheinen beide weiter verbunden zu sein. Erst kürzlich teilte Cindy ein Foto auf Instagram, das die Mutter zweier Kinder mit ihrem Ex samt Kommentar „gute Freunde“ und Herz-Emoji zeigt.

An Männern, die sie gern zur Partnerin hätten, mangelt’s Cindy derweil offenbar nicht: Ihr Fotos und Videos auf Tiktok und Instagram werden regelmäßig von Verehrern mit Herz- und Flammen-Emojis kommentiert.