﻿Hartz & Herzlich in Rostock: Neue Folgen mit Baby-Zoff, Frühgeburt und Hochzeit

Neue ukrainische Weihnacht: Das trägt zur Integration in die westliche Welt bei

Viele Ukrainer feiern in diesem Jahr nach westlichem Vorbild schon am 25. Dezember Weihnachten. Das ist ein richtiger Schritt, um näher an den Westen zu rücken, kommentiert OZ-Praktikantin Velislava Kuzmenko, die selbst aus der Ukraine geflohen ist.