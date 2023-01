﻿Hartz und herzlich in Rostock: Neue Folgen mit Zoff um Baby und Hochzeit

„Hartz und herzlich“ in Rostock: Cindy verkündet Trennung

Cindy zählt zu den beliebtesten Protagonisten aus „Hartz und herzlich“. Auch wenn sie nicht mehr im Blockmacherring lebt, nehmen Fans Anteil an ihrem Leben. Nun teilt sie auf TikTok mit: Sie und ihr Freund haben sich getrennt. Wem die zweifache Mutter die Schuld gibt, was ihr Ex sagt und warum Cindy nicht mehr auf Instagram ist.