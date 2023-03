﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Verliert Cindy nach ihren Kindern auch ihre Katzen?

Die RTL-2-Sozial-Doku zeigt wieder Folgen aus dem Blockmacherring. Darin stehen für die Protagonisten große Veränderungen an. Cindy schwärmt von ihrer neuen Liebe, muss aber einen großen Verlust verkraften. Ihre Mutter Sandra will sich derweil erneut den Kinderwunsch erfüllen. Bei einem Paar kracht’s gewaltig, ein anderes will heiraten. Was Zuschauer im Fernsehen sehen können – die Infos zu Folgen und Sendeterminen.

