﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Was Martin heute macht und wie er zu Ex Manja steht

Rostock. In sieben Jahren „Hartz und herzlich“ hat RTL zwei bislang mehr als 300 Protagonistinnen und Protagonisten aus insgesamt 19 Städten mit der Kamera in ihrem Alltag begleitet. Einer von ihnen: Martin aus Rostock.

TV-Gucker haben miterlebt, wie er und seine einstige Freundin Manja mit Widrigkeiten kämpften, wie er obdachlos wurde und immer wieder Ärger mit der Justiz hatte. Wie geht es Martin heute? Was macht er? Hat er einen Job?

Antworten darauf liefert RTL zwei Fans von „Hartz und herzlich“ in insgesamt drei Sonderfolgen. Darin gibt es ein Wiedersehen mit verschiedenen Protagonisten der Sendung. Mit dabei: Martin. Seit 2018 begleitet ihn RTL zwei und gibt nun Einblicke sein neues Leben.

Der gelernte Elektriker hat Rostock inzwischen verlassen und wohnt in Rendsburg in Schleswig-Holstein. Sein neues Zuhause: der Bauernhof eines Freundes. Sein Leben dort unterscheidet sich sehr von seinem früheren im Plattenbau im Blockmachering. Auf dem Hof kümmert er sich um die Tiere und alles, was so an Arbeit anfällt. Einen geregelten Job hat er aber nicht. Er bezieht weiterhin Geld vom Amt.

Martin muss wegen Drogen-Vergangenheit vor Gericht

Das Landleben scheint dem Ex-Rostocker gut zu bekommen: „Auf jeden Fall drogenmäßig bin ich vom Peppen runter, was ein großer Erfolg für mich ist“, erzählt Martin in der Wiedersehenssendung von „Hartz und herzlich“. Viele Jahre habe er die synthetische Droge Speed konsumiert.

Doch ganz lassen ihn die Drogen nicht los: Für einen Gerichtstermin kehrt Martin zurück nach Rostock. Es habe was mit Drogen zu tun, erzählt er und ergänzt, dass er in Tessin eine Drogentherapie mache. Einen Besuch im Blockmacherring spart er sich. Zu seinen alten Freunden hat er kaum noch Kontakt, seine Ex-Verlobte Manja hat eine neue Beziehung. Das Paar hatte sich 2021 nach drei Jahren Beziehung getrennt im Guten.

Martin wünscht Ex-Verlobten Glück

„Manja hat soweit ich weiß auch einen Freund, der geht es gut und ich wünsche ihr auch alles Gute. Ich freue mich, dass es ihr gut geht. Jeder von uns ist glücklich, so wie es ist“, sagt Martin. Mit der Vergangenheit will er abschließen. Er hat Glück: Sein Gerichtstermin endet wie von ihm erhofft – mit einer Freiheitsstrafe, zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil feiert er mit Döner und nimmt Abschied von Rostock: „Ein richtiger Abschluss.“

RTL zwei zeigt weitere Wiedersehen-Folgen

Die Folge mit Martin wurde am Dienstag (11. April) um 20.15 Uhr gesendet und ist aktuell auf dem Streaming-Portal RTL+ abrufbar. Die beiden weiteren Wiedersehensfolgen von „Hartz und herzlich“ werden am 18. und 25. April jeweils ab 20.15 Uhr auf RTL zwei gesendet.