﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Was Sandra vom Bürgergeld hält

Cindy, Sandra, Mali: Die RTL-2-Doku-Soap begleitet Bewohner aus dem Blockmacherring in Groß Klein. Auch an Orten wie den Mannheimer Benz-Baracken und Magdeburg wird gedreht. Der Sendungstitel „Hartz und herzlich“ ist überall gleich und aus dem TV-Programm nicht wegzudenken. Dabei gibts statt Hartz IV jetzt Bürgergeld. Was die Bezieher dazu sagen, zeigt eine neue Folge.

Rostock. Ob Mannheim oder Magdeburg, Rostock oder Trier: Die Sendung „Hartz und herzlich“ auf RTL zwei begleitet bundesweit Menschen, die am Existenzminimum leben.

So turbulent der Alltag der Protagonisten sein mag, eines ist seit Beginn der Doku-Serie unverändert: der Titel. Dabei hat am 1. Januar 2023 das Bürgergeld Hartz IV abgelöst.

Seither bekommen viele „Hartz und herzlich“-Protagonisten rein rechnerisch rund 50 Euro mehr im Monat. Das Geld reiche dennoch kaum, um über die Runden zu kommen, sagen etwa Magdeburger „Hartz und herzlich“-Protagonisten in der Wiedersehensfolge, die am Dienstag (24.4.) um 20.15 Uhr auf RTL zwei läuft.

Und auch in Rostock fällt die Bilanz ernüchternd aus. Dass es nun rund 50 Euro mehr gebe, „fällt nicht auf“, sind sich Tino und Sandra einig. „Geändert hat sich gar nichts, kommt vom Amt, kommt aufs Konto“, sagt Sandra.

RTL zwei hält an Titel fest

Am Sendungstitel wollen die Macher auch nach Einführung des Bürgergeldes nichts ändern. „Hartz und herzlich“ verfolge den Anspruch, die soziale Realität von Menschen abzubilden, die am Rande der Gesellschaft in prekären Verhältnissen leben, sagte ein RTL-zwei-Sprecher zu Jahresbeginn. Die Einführung des Bürgergelds bedeute keinen gravierenden Unterschied in Bezug auf das Leben dieser Menschen.