﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Cindy, Mali und Sandra lüften Geheimnis um ihre Kinder

Rostock. RTL 2 zeigt aktuell neue Folgen der Sozialdoku „Hartz und herzlich“, die spielen allerdings nicht im Blockmacherring von Rostock, sondern in den Benz-Baracken von Mannheim. Doch auch wenn die Hansestadt gerade nicht im Fernsehen zu sehen ist, ist Groß Klein Thema bei Fans der Sendung.

Die interessieren sich nicht nur für das Leben der Erwachsenen, sondern besonders auch für deren Kinder. Wie heißen die eigentlich? Das verraten die Eltern in einem RTL-2-Interview und geben dabei auch preis, welche Promis und Film-Charaktere Pate für die Namen ihrer Töchter und Söhne standen.

Malis Tochter heißt Josie. Das heiße „Blume“ auf Thailändisch, erklärt sie. Den Namen Hannes für den Sohn habe er ausgesucht, sagt der Vater des Kindes, Alex. „Warum, weiß ich nicht. Weil der Name gut ist, find ich“, sagt er im RTL-2-Interview. Die zweite gemeinsame Tochter haben sie Hanna genannt.

Wie Cindy zu ihrem Namen kam

Cindy hat zwei Töchter. Die Erstgeborene heißt Melody Sofie. Grund: „Melody – weil: Ich liebe Musik“, erklärt sie. Der Zweitname hätte als Hommage an die Disneyfigur „Sofia die Erste“ Sofia heißen sollen, verrät sie. Ihre kleine Tochter hat auch zwei Namen: Clara Marie. Clara stehe für die Sonne, die auch Klärchen genannt wird, erklärt Cindy. „Marie hab’ ich einfach so genommen, weil es dazu gepasst hat.“

Und wie kam Cindy selbst zu ihrem Namen? Auch hier stand Disney Pate. „Wegen dem Film Cinderella“, sagt Mama Sandra. Auch für ihren Sohn Sebastian hat sie einen fiktiven Charakter als Vorbild gewählt: Den Protagonisten aus „Die unendliche Geschichte“, der Bastian heißt. Bei ihrer Tochter Jasmin habe dagegen eine Sängerin den Ton angegeben: Blümchen aka Jasmin Wagner. Tochter Svenja verdankt ihren Namen einem Kumpel ihrer Mutter. Der hieß Sven. „Ich hab’ bloß ein ‚ja‘ hinten drangehängt“, sagt Sandra. Bei Sohn Angelo wird’s wieder musikalisch. Hier war das gleichnamige Mitglied der Kelly Family Vorbild.

Jungs heißen wie Yu-Gi-Oh!-Figur und Schauspieler

Carsten und Jenny haben vier gemeinsame Kinder. Die älteste Tochter heißt Benita Petra, was so viel wie „die Gesegnete“ bedeutet. Den Namen habe sie ausgesucht, weil sie während der Schwangerschaft um das Überleben der Kleinen bangen musste, erinnert sich die Mutter. Einen besonderen Namen hat zum Beispiel der Stammhalter: Yusei. Dafür ist der Papa verantwortlich. Der ist Manga-Fan und liebt Yu-Gi-Oh!, wie er selbst erklärt. Und da heißt die Hauptfigur Yusei. Übersetzt heiße der Name „der Mond“. Doch damit nicht genug: Auch den Zweitnamen verdankt Yusei seinem Vater, denn der lautet Carsten. Der zweite Sohn nennt sich Jan Paul in Anlehnung an den verstorbenen Schauspieler Paul Walker („The Fast and the Furios“). Nesthäkchen Matteo Danilo. Zweites ist eine Erinnerung an Carstens gleichnamigen Sandkastenkumpel. „Auf den Namen bin ich stolz“, so der „Hartz und herzlich“-Protagonist.