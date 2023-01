﻿„Hartz und Herzlich“: Trennungs-Zoff um Cindy’s Kinder in Rostock

Nach Vorwürfen wegen Razzia bei Jeschkes in Greifswald: Was ist bei Hausdurchsuchungen erlaubt?

Eckart Pscheidl-Jeschke erhebt Vorwürfe gegen die Polizei. Sie hat seine Wohnung in Greifswald durchsucht, weil sie Beweise gegen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ finden wollte. René Neumeister, Fachanwalt für Strafrecht aus Greifswald, erklärt, was die Beamten bei einer Durchsuchung dürfen und was nicht.