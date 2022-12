﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Muss RTL-zwei-Serie ab Januar 2023 umbenannt werden?

Cindy, Sandra, Mali: Die Doku-Soap begleitet Bewohner aus dem Blockmacherring in Groß Klein. Demnächst kommen wieder Rostock-Folgen im Fernsehen. Auch an Drehorten wie Mannheimer Benz-Baracken und Magdeburg wird gedreht. Der Sendungstitel ist aus dem TV-Programm nicht wegzudenken. Aber was wird aus „Hartz und herzlich“, wenn das Bürgergeld kommt?

